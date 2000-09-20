» » Медики рассказали, как яблоки влияют на здоровье сердца
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, как яблоки влияют на здоровье сердца

Медики рассказали, как яблоки влияют на здоровье сердца Эти фрукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Британии рекомендуют всем, кто желает снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний добавлять в свой ежедневный рацион яблоки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

По словам специалистов, высокое содержание в яблоках витамина С, а также калия и железа помогает укрепить иммунную систему и избежать ишемической болезни сердца и других патологий сердечно-сосудистой системы.

Согласно результатам исследования ученых, любители яблок на 12% реже страдают от заболеваний сердца и сосудов.

Этот фрукт полезен при анемии, проблемах с давлением, при повышенном уровне холестерина в крови. В частности, у добровольцев, которые регулярно употребляли яблоки, показатели «плохого» холестерина уменьшились на 23%.

Читайте также: Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни

Медики советуют отдавать предпочтение зеленым яблокам, поскольку они содержат больше необходимых организму витаминов и микроэлементов, а также меньше сахара, чем красные.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: яблоки, сердце

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     129
     0

Похожие новости по теме

Назван один из самых полезных фруктов для сердца Назван один из самых полезных фруктов для сердца

Яблоки полезны всем сердечникам.

Медики назвали самый полезный фрукт для здоровья кишечника Медики назвали самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Почему есть яблоки рекомендуется ежедневно.

Употребление этого фрукта уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний Употребление этого фрукта уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день

Ученые рассказали о пользе яблок.

Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца

Почему полезно ежедневно есть яблоки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх