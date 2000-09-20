Раздел: Медицина
Медики рассказали, как яблоки влияют на здоровье сердца
Эти фрукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые из Британии рекомендуют всем, кто желает снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний добавлять в свой ежедневный рацион яблоки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По словам специалистов, высокое содержание в яблоках витамина С, а также калия и железа помогает укрепить иммунную систему и избежать ишемической болезни сердца и других патологий сердечно-сосудистой системы.
Согласно результатам исследования ученых, любители яблок на 12% реже страдают от заболеваний сердца и сосудов.
Этот фрукт полезен при анемии, проблемах с давлением, при повышенном уровне холестерина в крови. В частности, у добровольцев, которые регулярно употребляли яблоки, показатели «плохого» холестерина уменьшились на 23%.
Читайте также: Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни
Медики советуют отдавать предпочтение зеленым яблокам, поскольку они содержат больше необходимых организму витаминов и микроэлементов, а также меньше сахара, чем красные.
Ученые из Британии рекомендуют всем, кто желает снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний добавлять в свой ежедневный рацион яблоки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По словам специалистов, высокое содержание в яблоках витамина С, а также калия и железа помогает укрепить иммунную систему и избежать ишемической болезни сердца и других патологий сердечно-сосудистой системы.
Согласно результатам исследования ученых, любители яблок на 12% реже страдают от заболеваний сердца и сосудов.
Этот фрукт полезен при анемии, проблемах с давлением, при повышенном уровне холестерина в крови. В частности, у добровольцев, которые регулярно употребляли яблоки, показатели «плохого» холестерина уменьшились на 23%.
Читайте также: Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни
Медики советуют отдавать предпочтение зеленым яблокам, поскольку они содержат больше необходимых организму витаминов и микроэлементов, а также меньше сахара, чем красные.
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