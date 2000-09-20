» » Ученые назвали запах, останавливающий облысение
Раздел: Медицина  
0

Ученые назвали запах, останавливающий облысение

Ученые назвали запах, останавливающий облысение Аромат способен останавливать выпадение волос.

Ученые из Университета Манчестера нашли способ борьбы с облысением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Как оказалось, рост волос можно стимулировать с помощью запаха сандалового дерева - причем настоящий сандал для этого не подойдет, нужна имитирующая его запах парфюмерная отдушка.

Так, обонятельные рецепторы, которые помогают нам распознавать запахи, располагаются не только в носу, но и в других местах. В том числе - на коже вокруг волосяных фолликулов.

Читайте также: Медики рассказали, как яблоки влияют на здоровье сердца

Расположенные там клетки производят белок OR2AT4, который запускает обонятельную реакцию, но заодно участвует и в других физиологических процессах - например, в затягивании ран после порезов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: облысение, сандал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     802
     0

Похожие новости по теме

Это масло поможет стимулировать рост волос Это масло поможет стимулировать рост волос

Данная практика стимулирует рост волос всего через 6 дней.

Врачи утверждают, что от облысения можно избавиться, нюхая эту пряность Врачи утверждают, что от облысения можно избавиться, нюхая эту пряность

Людям с определенными типами облысения стоит начать нюхать определенный запах, чтобы спасти шевелюру.

Стало известно, как кофе влияет на облысение у мужчин Стало известно, как кофе влияет на облысение у мужчин

Исследование провели немецкие ученые.

Медики назвали неожиданный симптом больного сердца Медики назвали неожиданный симптом больного сердца

На больное сердце указывает запах человека.

Запах цитрусовых по-особому влияет на рак Запах цитрусовых по-особому влияет на рак

Терпены как бы "включают" обонятельные рецепторы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх