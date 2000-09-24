Медики назвали основные симптомы отита

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Характерные симптомы острого отита Врачи рассказали, на какие симптомы следует обратить внимание и когда нельзя откладывать поход к отоларингологу.

Причины возникновения отита и его лечение Когда болит ухо, важно знать, отчего это происходит и как лечить отит.

Пять основных причин потери слуха У многих людей на разных жизненных этапах возникают проблемы со слухом.