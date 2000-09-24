Раздел: Медицина
Медики назвали основные симптомы отита
Первым флажком, указывающим на наличие проблемы, можно назвать заложенность уха.
Отит - одно из опасных и крайне болезненных патологических состояний. Заболевание это обычно наступает неожиданно: страдают и взрослые, и дети.
Однако, диагноз не всегда ставится сразу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
При этом, врачи утверждают, что на самом деле отит подает определенные «сигналы». И важно научиться их распознавать, чтобы начать лечение как можно раньше. В такой ситуации удастся избежать проблем с ушами и свести к минимуму риски осложнений.
Анатомия уха
Орган слуха состоит из трех частей: это наружное, среднее и внутреннее ухо. И воспалиться может каждое из них. В наружном слуховом проходе есть 2 отдела: хрящевой, где скапливается сера, и костный. Если серы много, то она начинает закрывать слуховой проход, что приводит к перекрытию доступа кислорода к перепонке. Такая ситуация называется контактным воспалением. В начале такой ситуации у человека появляется заложенность уха. Дальше - больше, следующим сигналом становится боль.
Сами болевые центры находятся недалеко от барабанной перепонки, в костном отделе, в глубине слухового прохода. Если начинаются резкие прострелы, можно говорить о том, что пока развивается только наружный отит. Здесь самое время посетить врача и начать лечение, пока все не ушло глубже, на полость среднего уха.
Воспаление среднего уха - это уже ситуация, когда задета перепонка. В такой ситуации прострелы в ухе усиливаются и становятся еще более болезненными. Либо ухо может болеть само по себе и достаточно сильно. К среднему уху относят барабанную полость за перепонкой.
Эта полость покрыта слизистой, которая также может воспаляться. И тут требуется особая осторожность, т. к. рядом головной мозг. Инфекция достаточно беспроблемно может и переместиться. И тут важно помнить, что в слизистой много мельчайших болевых рецепторов. Именно здесь и развивается острый катаральный средний отит.
Также сюда относят и воспаление слуховой трубы. Оно происходит по следующей схеме: сначала воспаляется нос, затем - носоглотка, в которой есть проход, соединяющий ее со средним ухом и уравновешивающий давление на барабанную перепонку. Если слуховая труба воспаляется, она начинает закупоривать этот проход изнутри. Такое состояние называют тубоотитом.
Флажки для внимания
Первым флажком, указывающим на наличие проблемы, можно назвать заложенность уха. В любом случае такое состояние ненормально: следует показаться врачу. Вторым важным сигналом служит боль в ухе. Но тут проще: терпеть такую боль мало кто может. Отдельное внимание следует уделять прострелам в ухе: они могут указывать на скапливающийся гной. Если ощущаются сильные прострелы и давление изнутри, значит, гнойных выделений скопилось много и выйти им некуда. Тут опасен самопроизвольный разрыв перепонки. Гной может пойти наружу, а может - и внутрь. Если прорваться он не может, надо обращаться к врачу для проведения такой процедуры, как парацентез, т. е. разрез барабанной перепонки и освобождение полости от гноя.
Не стоит бояться такого вмешательства, т. к. оно не является опасным, а без него будет только хуже. Ведь гной под давлением начнет проникать в структуру внутреннего уха, а дальше уже может распространиться и в головной мозг. Это приведет к такому осложнению, как отогенный менингит, т. е. воспаление оболочки мозга.
Еще одним опасным симптомом можно назвать появление головокружений. Оно развивается на фоне внутреннего отита. Если у человека постоянно кружится голова, надо, чтобы его осмотрели сразу два специалиста: врач, специализирующийся на сосудах, и ЛОР. В противном случае ситуация может перейти в хроническую форму, от которой не избавиться.
Что делать
В обязательном порядке, если начались проблемы с ушами, следует обратиться к специалисту. В данном случае стоит все тщательно проверить. Бездействие при воспалении любой части уха приведет к развитию хронического течения болезни.
Важно помнить, что, если барабанная перепонка прорвалась сама под давлением гноя, все равно следует обратиться к врачу. Хотя обычно после этого наступает облегчение, боль проходит, падает температура, если она поднималась на фоне накопления гноя в полости. Врач должен отслеживать, как будет заживать порез или разрыв перепонки. Бывают ситуации, когда он закрывается раньше времени, а гной еще не вышел, и тогда ситуация повторится снова.
Кроме того, стоит понимать, что за ухом при произвольном разрыве или парацентезе должен осуществляться правильный уход. Открытая рана в перепонке является входными воротами для бактериальной инфекции: она легко попадает в травмированную область с грязных рук, которыми человек решит почистить уши, или при купании в водоеме.
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Правила защиты
Чтобы не испытывать боль и не прислушиваться к сигналам, которые подает организм, лучше заранее заняться профилактикой. Она несложная. Следует надевать шапку в холодное время года, не избегать перчаток и шарфов, держать ноги в тепле. Кроме того, стоит повышать защитные силы организма, сушить волосы после бассейна, принимать витамины и защищать носоглотку от вирусов.
Отит - одно из опасных и крайне болезненных патологических состояний. Заболевание это обычно наступает неожиданно: страдают и взрослые, и дети.
Однако, диагноз не всегда ставится сразу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
При этом, врачи утверждают, что на самом деле отит подает определенные «сигналы». И важно научиться их распознавать, чтобы начать лечение как можно раньше. В такой ситуации удастся избежать проблем с ушами и свести к минимуму риски осложнений.
Анатомия уха
Орган слуха состоит из трех частей: это наружное, среднее и внутреннее ухо. И воспалиться может каждое из них. В наружном слуховом проходе есть 2 отдела: хрящевой, где скапливается сера, и костный. Если серы много, то она начинает закрывать слуховой проход, что приводит к перекрытию доступа кислорода к перепонке. Такая ситуация называется контактным воспалением. В начале такой ситуации у человека появляется заложенность уха. Дальше - больше, следующим сигналом становится боль.
Сами болевые центры находятся недалеко от барабанной перепонки, в костном отделе, в глубине слухового прохода. Если начинаются резкие прострелы, можно говорить о том, что пока развивается только наружный отит. Здесь самое время посетить врача и начать лечение, пока все не ушло глубже, на полость среднего уха.
Воспаление среднего уха - это уже ситуация, когда задета перепонка. В такой ситуации прострелы в ухе усиливаются и становятся еще более болезненными. Либо ухо может болеть само по себе и достаточно сильно. К среднему уху относят барабанную полость за перепонкой.
Эта полость покрыта слизистой, которая также может воспаляться. И тут требуется особая осторожность, т. к. рядом головной мозг. Инфекция достаточно беспроблемно может и переместиться. И тут важно помнить, что в слизистой много мельчайших болевых рецепторов. Именно здесь и развивается острый катаральный средний отит.
Также сюда относят и воспаление слуховой трубы. Оно происходит по следующей схеме: сначала воспаляется нос, затем - носоглотка, в которой есть проход, соединяющий ее со средним ухом и уравновешивающий давление на барабанную перепонку. Если слуховая труба воспаляется, она начинает закупоривать этот проход изнутри. Такое состояние называют тубоотитом.
Флажки для внимания
Первым флажком, указывающим на наличие проблемы, можно назвать заложенность уха. В любом случае такое состояние ненормально: следует показаться врачу. Вторым важным сигналом служит боль в ухе. Но тут проще: терпеть такую боль мало кто может. Отдельное внимание следует уделять прострелам в ухе: они могут указывать на скапливающийся гной. Если ощущаются сильные прострелы и давление изнутри, значит, гнойных выделений скопилось много и выйти им некуда. Тут опасен самопроизвольный разрыв перепонки. Гной может пойти наружу, а может - и внутрь. Если прорваться он не может, надо обращаться к врачу для проведения такой процедуры, как парацентез, т. е. разрез барабанной перепонки и освобождение полости от гноя.
Не стоит бояться такого вмешательства, т. к. оно не является опасным, а без него будет только хуже. Ведь гной под давлением начнет проникать в структуру внутреннего уха, а дальше уже может распространиться и в головной мозг. Это приведет к такому осложнению, как отогенный менингит, т. е. воспаление оболочки мозга.
Еще одним опасным симптомом можно назвать появление головокружений. Оно развивается на фоне внутреннего отита. Если у человека постоянно кружится голова, надо, чтобы его осмотрели сразу два специалиста: врач, специализирующийся на сосудах, и ЛОР. В противном случае ситуация может перейти в хроническую форму, от которой не избавиться.
Что делать
В обязательном порядке, если начались проблемы с ушами, следует обратиться к специалисту. В данном случае стоит все тщательно проверить. Бездействие при воспалении любой части уха приведет к развитию хронического течения болезни.
Важно помнить, что, если барабанная перепонка прорвалась сама под давлением гноя, все равно следует обратиться к врачу. Хотя обычно после этого наступает облегчение, боль проходит, падает температура, если она поднималась на фоне накопления гноя в полости. Врач должен отслеживать, как будет заживать порез или разрыв перепонки. Бывают ситуации, когда он закрывается раньше времени, а гной еще не вышел, и тогда ситуация повторится снова.
Кроме того, стоит понимать, что за ухом при произвольном разрыве или парацентезе должен осуществляться правильный уход. Открытая рана в перепонке является входными воротами для бактериальной инфекции: она легко попадает в травмированную область с грязных рук, которыми человек решит почистить уши, или при купании в водоеме.
Читайте также: Медики назвали основные симптомы рака желудка
Правила защиты
Чтобы не испытывать боль и не прислушиваться к сигналам, которые подает организм, лучше заранее заняться профилактикой. Она несложная. Следует надевать шапку в холодное время года, не избегать перчаток и шарфов, держать ноги в тепле. Кроме того, стоит повышать защитные силы организма, сушить волосы после бассейна, принимать витамины и защищать носоглотку от вирусов.
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