» » Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови
Раздел: Медицина  
0

Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови

Названа ягода, улучшающая зрение лучше морковиМедики рассказали о пользе и вреде винограда.

Виноград − это красивая и вкусная ягода, растущая гроздьями на вьющейся лозе. Его плоды обладают различными цветовыми характеристиками в зависимости от сорта.

Это одна из первых окультуренных человеком ягод, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Её целебные свойства были известны человечеству еще в древние времена. На сегодняшний день виноград всячески используется человеком не только в кулинарии, но и в медицине, и в косметологии

Плоды винограда - неоценимый подарок природы. Состав ягоды поражает спектром полезных веществ. Ученые насчитали их более 150. Таким образом для здоровья виноград настоящий клад, которым нужно не запасаться впрок, а насыщаться постепенно.

Польза винограда
• укрепление иммунной системы;

• нормализация артериального давления;

• профилактика возникновения заболеваний системы дыхания;

• при болях в суставах и при восстановлении после активной физической активности;

• ягода препятствует возникновению варикозного расширения вен;

• при стрессе, депрессии, плохом сне - виноград лечебная пилюля;

• плоды снижают риск возникновения раковых заболеваний;

• при ухудшении зрения виноград должен быть в рационе.

В чем опасность винограда
Какие бы дифирамбы мы не пели винограду, в нем есть доля опасности. При определенных болезнях его можно употреблять в ограниченном количестве или вовсе нужно убрать из рациона.

• плоды винограда - стимулятор выделения кислоты в желудке, поэтому при заболеваниях желудка с ягодой нужно осторожно;

• при расстройствах кишечника так же не лучший вариант есть виноград, он спровоцирует или увеличит диарею;

• повышенное давление - еще одна причина ограничить тесное общение с ягодами;

• от сладости плодов растения может пострадать зубная эмаль, поэтому после вкушения винограда следует полоскать рот водой.

Читайте также: Названа ягода, которая улучшает здоровье почек

Чтобы твой организм адекватно воспринял достаточно сладкие ягоды придерживайся следующего правила: ешь виноград как самостоятельное блюдо, а не в качестве десерта после первого и основного блюда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: виноград, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:18 » Автор: Ирина Шевченко
     665
     0

Похожие новости по теме

Ученые выявили неожиданное полезное свойство винограда Ученые выявили неожиданное полезное свойство винограда

Датские исследователи назвали виноград "лекарственной ягодой".

Ученые рассказали, почему нужно есть виноград Ученые рассказали, почему нужно есть виноград

Виноград помогает предотвратить возникновение многих заболеваний.

Диетологи рассказали о пользе и вреде винограда Диетологи рассказали о пользе и вреде винограда

Виноград очень вкусен, его любят и дети, и взрослые.

Медики назвали лучшую ягоду для продления молодости Медики назвали лучшую ягоду для продления молодости

Названы лечебные свойства винограда.

Названа лучшая ягода для продления молодости Названа лучшая ягода для продления молодости

В чем польза винограда для здоровья.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх