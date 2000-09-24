Раздел: Медицина
Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови
Медики рассказали о пользе и вреде винограда.
Виноград − это красивая и вкусная ягода, растущая гроздьями на вьющейся лозе. Его плоды обладают различными цветовыми характеристиками в зависимости от сорта.
Это одна из первых окультуренных человеком ягод, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Её целебные свойства были известны человечеству еще в древние времена. На сегодняшний день виноград всячески используется человеком не только в кулинарии, но и в медицине, и в косметологии
Плоды винограда - неоценимый подарок природы. Состав ягоды поражает спектром полезных веществ. Ученые насчитали их более 150. Таким образом для здоровья виноград настоящий клад, которым нужно не запасаться впрок, а насыщаться постепенно.
Польза винограда
• укрепление иммунной системы;
• нормализация артериального давления;
• профилактика возникновения заболеваний системы дыхания;
• при болях в суставах и при восстановлении после активной физической активности;
• ягода препятствует возникновению варикозного расширения вен;
• при стрессе, депрессии, плохом сне - виноград лечебная пилюля;
• плоды снижают риск возникновения раковых заболеваний;
• при ухудшении зрения виноград должен быть в рационе.
В чем опасность винограда
Какие бы дифирамбы мы не пели винограду, в нем есть доля опасности. При определенных болезнях его можно употреблять в ограниченном количестве или вовсе нужно убрать из рациона.
• плоды винограда - стимулятор выделения кислоты в желудке, поэтому при заболеваниях желудка с ягодой нужно осторожно;
• при расстройствах кишечника так же не лучший вариант есть виноград, он спровоцирует или увеличит диарею;
• повышенное давление - еще одна причина ограничить тесное общение с ягодами;
• от сладости плодов растения может пострадать зубная эмаль, поэтому после вкушения винограда следует полоскать рот водой.
Читайте также: Названа ягода, которая улучшает здоровье почек
Чтобы твой организм адекватно воспринял достаточно сладкие ягоды придерживайся следующего правила: ешь виноград как самостоятельное блюдо, а не в качестве десерта после первого и основного блюда.
Виноград − это красивая и вкусная ягода, растущая гроздьями на вьющейся лозе. Его плоды обладают различными цветовыми характеристиками в зависимости от сорта.
Это одна из первых окультуренных человеком ягод, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Её целебные свойства были известны человечеству еще в древние времена. На сегодняшний день виноград всячески используется человеком не только в кулинарии, но и в медицине, и в косметологии
Плоды винограда - неоценимый подарок природы. Состав ягоды поражает спектром полезных веществ. Ученые насчитали их более 150. Таким образом для здоровья виноград настоящий клад, которым нужно не запасаться впрок, а насыщаться постепенно.
Польза винограда
• укрепление иммунной системы;
• нормализация артериального давления;
• профилактика возникновения заболеваний системы дыхания;
• при болях в суставах и при восстановлении после активной физической активности;
• ягода препятствует возникновению варикозного расширения вен;
• при стрессе, депрессии, плохом сне - виноград лечебная пилюля;
• плоды снижают риск возникновения раковых заболеваний;
• при ухудшении зрения виноград должен быть в рационе.
В чем опасность винограда
Какие бы дифирамбы мы не пели винограду, в нем есть доля опасности. При определенных болезнях его можно употреблять в ограниченном количестве или вовсе нужно убрать из рациона.
• плоды винограда - стимулятор выделения кислоты в желудке, поэтому при заболеваниях желудка с ягодой нужно осторожно;
• при расстройствах кишечника так же не лучший вариант есть виноград, он спровоцирует или увеличит диарею;
• повышенное давление - еще одна причина ограничить тесное общение с ягодами;
• от сладости плодов растения может пострадать зубная эмаль, поэтому после вкушения винограда следует полоскать рот водой.
Читайте также: Названа ягода, которая улучшает здоровье почек
Чтобы твой организм адекватно воспринял достаточно сладкие ягоды придерживайся следующего правила: ешь виноград как самостоятельное блюдо, а не в качестве десерта после первого и основного блюда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
665
0
Также советуем посмотреть
- В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко
- Во сколько обойдется «любовь» к России
- Кабмин увеличил число призывников на осенний призыв
- На побережье Азовского моря прошли учения танкистов и пограничников
- Как «обуздать» Венгрию
- В оккупированном Донбассе взорвали 10 автомобилей
- Маленький непоседа сорвал прямой эфир своей мамы
- О дешевых кредитах замолвите слово
- Боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям
- Новый хит: соцсети обсуждают «кричащие» сосиски
- О продавцах «волшебных грез»
- По поводу «бизнеса» Президента
- Снайпер боевиков обстрелял автомобиль на Донбассе
- В Канаде грабитель сдался властям в надежде получить вознаграждение
- На кону – сотни миллионов долларов
- Сеть насмешил крымский «чиновник», которому отказали в визе
- На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ
- Нефть экономике России не поможет
- Забавные люди, которым плевать на законы физики
- Эти комиксы развеселят почти всех родителей
- Уморительные фотки от людей, которым не повезло с соседями
- США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
- В Сети поделились самыми смешными выходками домашних питомцев
- В России сделала новое циничное заявление об Украине
- Умора: фамилии этих людей дарят позитив
- Эти люди сделали самые прикольные фотки в своей жизни
- Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
- Жалобы Поклонской на украинские суды насмешили Сеть
- Задержаны подозреваемые в покушении на активиста Михайлика
- Любительница странного маникюра насмешила Сеть
Оставьте свой комментарий