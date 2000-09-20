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Раздел: Медицина  
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Названо проверенное народное средство от простуды

Названо проверенное народное средство от простудыБыстро устранить синусит, а также уничтожить вирус вам поможет этот способ.

Синусит - воспаление воздушных полостей, расположенных на лбу, по обе стороны носа, что связано с инфекциями, вирусами, а также аллергией.

Обычно оно вызывает обструкцию носа и головную боль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.

Очистка синусов помогает облегчить дыхание, а также помочь в борьбе с инфекциями и вирусами.

Кстати, проблемы с заложенностью носа могут спровоцировать множество проблем со здоровьем, например

головную боль
проблемы со сном
сложности при еде
а также проблемы при разговоре.

Регулярное употребление яблочного уксуса поможет укрепить иммунитет и бороться с инфекцией.

Вот как яблочный уксус может помочь вам избавиться от синусита.

ингредиенты:

1/4 стакана нефильтрованного яблочного уксуса.
1 столовая ложка сырого меда.
1/2 стакана воды.
1 лимон
1 чайная ложка кайенского перца.

подготовка:

Когда вода начнет закипать добавьте яблочный уксус, подождите 1 минуту и ​​выключите огонь.

Добавьте перец и сок одного лимона, перемешайте и, когда лекарство немного охладится, добавьте мед.

Тщательно все перемешайте и можно принимать!

Принимайте по две столовые ложки этого лекарства ежедневно, пока не почувствуете облегчение, кстати, можно разбавить его в стакане воды.

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Перед тем, как применять любоенародное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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 Теги: народное средство, лечение простуды

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Сегодня, 15:42 » Автор: Ирина Шевченко
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