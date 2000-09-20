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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярный лекарственный препарат

В Украине запретили популярный лекарственный препаратВ Украине запретили одну из комбинированных вакцин.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение медицинского иммунобиологического препарата "Инфанрикс".

Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Запретить реализацию, хранение и применение медицинского иммунобиологического препарата "Инфанрикс"- комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, которая состоит из очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов, а также смеси трех очищенных антигенов возбудителя коклюша (коклюшный анатоксин, филаментозний гемагглютинин, пертактин), адсорбированных на гидроокиси алюминия и полиомиелита в предварительно заполненных одноразовых шприцах №1, в комплекте с иглой, серий АС20В348ВА, АС20В373AD, бельгийского производства, из-за ввоза в Украину с нарушениями законодательства (указаные серии препарата не прошли государственный контроль на территории Украины)", - сказано в документе.

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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
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 Теги: запрет, вакцина от дифтерии

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Сегодня, 18:30 » Автор: Ирина Шевченко
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