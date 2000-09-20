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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали причину проблем с памятью

Врачи назвали причину проблем с памятьюМножество молодых людей жалуются на плохую память.

Образ жизни человека влияет на его способность запоминать.
Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.

Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.

Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.

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Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.

Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии - в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.

Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.

Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
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 Теги: Врачи, память, плохая погода

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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