Раздел: Медицина
Врачи назвали причину проблем с памятью
Множество молодых людей жалуются на плохую память.
Образ жизни человека влияет на его способность запоминать.
Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.
Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.
Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.
Читайте также: Врачи назвали еще одну причину появления психических расстройств
Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.
Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии - в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.
Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.
Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
Образ жизни человека влияет на его способность запоминать.
Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.
Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.
Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.
Читайте также: Врачи назвали еще одну причину появления психических расстройств
Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.
Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии - в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.
Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.
Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
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