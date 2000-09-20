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Раздел: Медицина  
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Названы ведущие причины рака кишечника

Названы ведущие причины рака кишечникаДля мужчин эта болезнь более характерна, чем для женщин.

Длившееся десять лет исследование ученых из Австралии помогло лучше понять природу такого опасного заболевания, как рак кишечника, передает MedicalXpress. Специалистам удалось выяснить, какие причины обусловливают склонность к развитию данного вида онкологических недугов, а также найти способ его предотвратить.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Участниками данного проекта стали 370 тысяч австралийцев в возрасте от 18 до 100 лет – все они были объектом наблюдений в семи научных проектах. Проанализировав полученную в этих исследованиях информацию, специалисты обнаружили, как соотносится заболеваемость раком кишечника с полом людей. В частности, оказалось, что в целом для мужчин эта болезнь более характерна, чем для женщин.

Авторы исследования констатировали: развитие рака кишечника могут провоцировать четыре причины: лишний вес, ожирение, курение и алкоголь.

«У женщин лишний вес и ожирение не так тесно коррелировали с раком кишечника, как у мужчин», - заметили при этом австралийские биологи.

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По словам соавтора данного проекта доцента Клэр Вайдич, рекомендации ученых о способах профилактики онкологического заболевания могут показаться банальными, но именно они наиболее эффективны: для предотвращения рака кишечника нужно не курить, избегать переедания и злоупотребления алкоголем.
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 Теги: рак, причина

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Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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