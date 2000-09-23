Раздел: Медицина
Эти продукты улучшают состояние крови
Правильное питание помогает разжижать кровь.
Состояние крови - важнейший показатель работы сердечно-сосудистой системы человека. От нее зависит функционирование всех органов и клеток, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если она слишком вязкая, ее главная функция - транспортная, затрудняется. Вследствие может нарушиться кровоснабжение органов, которое повлечет за собой развитие варикоза и тромбоза.
Выход есть: нужно давать правильное питание своей крови. Ознакомьтесь со списком продуктов, который рекомендуют кардиологи для нормализации густоты крови, снижения ее вязкости.
1. Ягоды
Клубника, крыжовник, клюква, малина и вишня - ягоды, богатые салициловой кислотой. Она нормализует густоту крови и уменьшает воспаления. Употребляя эти продукты, можно оздоровить организм и справиться c различными болезнями.
2. Оливковое масло
Этот полезный продукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые мягко разжижают кровь.
3. Корица
Корица действует на организм как мощный антикоагулянт, а все благодаря кумарину в ее составе. Также это вещество способно понижать давление, снимать воспаления и уменьшать развитие опухолей.
4. Орехи и семечки
Съедая горсть орехов и семечек в день, вы разжижаете кровь и в значительной степени снижаете риск болезней сердца и сосудов. Они являются источниками салицилатов, витамина Е и омега жирных кислот.
5. Имбирь
Кроме того, что имбирь разжижает кровь, он также уменьшает уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Его стоит с осторожностью принимать людям с аритмией и повышенным давлением.
6. Чеснок
Чеснок уменьшает уровень «плохого» холестерина в крови и его окисляемость в жировых накоплениях, а также нормализует давление. Он снижает вязкость крови, уменьшая ее способность образовывать тромбы. Для лечения подходит как чеснок, чесночный порошок и экстракт, так и масло.
7. Острый перец
Читайте также: Жареную картошку признали смертельно опасной
В состав красного острого перца входит капсаицин, который усиливает кровообращение, увеличивает приток крови к органам и уменьшает ее свертываемость.
Состояние крови - важнейший показатель работы сердечно-сосудистой системы человека. От нее зависит функционирование всех органов и клеток, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если она слишком вязкая, ее главная функция - транспортная, затрудняется. Вследствие может нарушиться кровоснабжение органов, которое повлечет за собой развитие варикоза и тромбоза.
Выход есть: нужно давать правильное питание своей крови. Ознакомьтесь со списком продуктов, который рекомендуют кардиологи для нормализации густоты крови, снижения ее вязкости.
1. Ягоды
Клубника, крыжовник, клюква, малина и вишня - ягоды, богатые салициловой кислотой. Она нормализует густоту крови и уменьшает воспаления. Употребляя эти продукты, можно оздоровить организм и справиться c различными болезнями.
2. Оливковое масло
Этот полезный продукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые мягко разжижают кровь.
3. Корица
Корица действует на организм как мощный антикоагулянт, а все благодаря кумарину в ее составе. Также это вещество способно понижать давление, снимать воспаления и уменьшать развитие опухолей.
4. Орехи и семечки
Съедая горсть орехов и семечек в день, вы разжижаете кровь и в значительной степени снижаете риск болезней сердца и сосудов. Они являются источниками салицилатов, витамина Е и омега жирных кислот.
5. Имбирь
Кроме того, что имбирь разжижает кровь, он также уменьшает уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Его стоит с осторожностью принимать людям с аритмией и повышенным давлением.
6. Чеснок
Чеснок уменьшает уровень «плохого» холестерина в крови и его окисляемость в жировых накоплениях, а также нормализует давление. Он снижает вязкость крови, уменьшая ее способность образовывать тромбы. Для лечения подходит как чеснок, чесночный порошок и экстракт, так и масло.
7. Острый перец
Читайте также: Жареную картошку признали смертельно опасной
В состав красного острого перца входит капсаицин, который усиливает кровообращение, увеличивает приток крови к органам и уменьшает ее свертываемость.
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