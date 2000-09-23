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Раздел: Медицина  
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В США создали электронный имплант, избавляющий от паралича

В США создали электронный имплант, избавляющий от паралича Электростимулятор помог пациенту снова научиться ходить.

Медики сумели в буквальном смысле поставить на ноги мужчину, страдающего от паралича много лет. Новый подход, сочетающий электростимуляцию спинной хорды и физическую терапию, разработали специалисты из клиники Майо в Рочестере и Калифорнийского университета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Благодаря электрическому имплантату, который стимулирует нервы на спинной хорде, 29-летний мужчина с параплегией смог вновь передвигаться после несчастного случая в 2013 году

Команда ученых поместила прибор в эпидуральное пространство, которое расположено между твердой мозговой оболочкой и костями позвоночника и содержит спинной мозг, а также спинномозговую жидкость.

Имплантированный электрод подключается к устройству импульсного генератора, которое также помещается под кожу. Доступ к нему осуществляется по беспроводной сети через внешний контроллер.

Благодаря электрической стимуляции имплантант воздействует на нейронные сети, посылая сигналы "стоять" и "идти".

На 25-й неделе мужчина научился самостоятельно стоять. На 44-й неделе пациент смог самостоятельно пройти дистанцию 102 метра (приблизительная длина футбольного поля). Максимальная скорость передвижения составила 0,2 метра в секунду.

Результаты исследования вынудили пересмотреть ранние представления о природе паралича, который влияет на подвижность человека.

Исследователи заявляют, что намерены продолжить изучение паралича, особенности работы стимулирующего имплантанта и в каких случаях он может быть эффективен.

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"Теперь перед нами новая настощая проблема - осталось понять, как это произошло, почему это произошло, и кому это поможет", - заявляет доктор Кристин Чжао (Kristin Zhao).
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 Теги: паралич, имплант

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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