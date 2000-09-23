Медики объяснили, почему появляется гастрит

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Особенно стоит беречь себя тем, у кого гастрит в хронической форме.

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки стенки желудка. По статистике, им страдает больше половины населения мира. Это весьма неприятное заболевание могут заработать не только студенты и школьники, питаясь в большей мере нездоровой пищей. Этот «недуг» может быть и хроническим, у которого есть свой ряд причин.