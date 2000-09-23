» » Эти продукты можно употреблять для профилактики онкологии
Раздел: Медицина  
0

Эти продукты можно употреблять для профилактики онкологии

Эти продукты можно употреблять для профилактики онкологии Врачи составили список противораковых продуктов.

Рак – болезнь 21 века. Онкологические заболевания могут возникнуть из-за целого ряда факторов. С ростом злокачественных клеток помогают бороться минералы, витамины и природные антиоксиданты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Разумеется, то, что человек употребляет в пищу, обязательно сказывается на его здоровье. Для того, чтобы организм оставался здоровым и его не коснулись онкологические заболевания, очень важно употреблять полезную еду.

Брокколи является источником витаминов С и К – они обладают противораковыми и антибактериальными эффектами, защищают сердечно – сосудистую систему и помогают избежать атеросклероза.

Чеснок содержит в себе большие группы серных соединений – это останавливает рост опухолей пищевода, толстой кишки, мочевого пузыря и предстательной железы. Кроме того, чеснок обладает химическими свойствами, которые блокируют пути распространения злокачественного процесса.

Помидоры – источники ликопина и витамина С. Эти овощи также являются антиоксидантами и устраняют свободные радикалы, улучшают умственную и физическую деятельность, снижая при этом риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В кукурузе есть феруловая кислота и бета-криптоксантин – данные элементы ингибируют рост раковых клеток. Кроме того, кукуруза справляется с камнями в почках, с запорами и хорошо влияет на работу кишечника.

Читайте также: Медики объяснили, почему появляется гастрит

Острые специи и кайенский перец в частности согревают организм, ускоряют обмен веществ и проводят мощную дезинфекцию в тканях внутренних органов. Возьми за правило добавлять щепотку перца в обычные блюда, и ты оздоровишь организм, усилив противораковую защиту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рак, профилактика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     767
     0

Похожие новости по теме

Названы эффективные продукты для профилактики рака Названы эффективные продукты для профилактики рака

Продукты, которые способны предотвратить онкологию.

Ученые считают эти овощи самыми полезными для здоровья Ученые считают эти овощи самыми полезными для здоровья

Некоторые овощи - кладезь питательных веществ, витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Продукты, полезные для профилактики рака Продукты, полезные для профилактики рака

Сегодня врачи не могут конкретно назвать причину возникновения раковых опухолей.

Продукты, которые препятствуют возникновению рака Продукты, которые препятствуют возникновению рака

Предупредить болезнь намного легче, чем ее лечить.

Полный список продуктов для профилактики онкологических заболеваний Полный список продуктов для профилактики онкологических заболеваний

Теперь вы будете знать, что нужно кушать для того, чтобы предупредить развитие раковых клеток в организме.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх