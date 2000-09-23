Раздел: Медицина
Врачи рассказали, кому полезно пить щелочную воду
В ряде случаев эта вода не полезна, а вредна.
Мировым трендом омоложения, здорового образа жизни и отложенной старости является употребление щелочной воды. Что представляет собой этот напиток? На самом деле это обычная вода с измененным уровнем содержания щелочи и кислоты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Ощелачивание может иметь природное происхождение (такую воду берут из родников, горных рек и т. д.) или воду обогащают при помощи специальной обработки, например методом ионизации. Измерение состояния происходит при помощи показателя рН (потенциал водорода) – он отражает меру кислотности или щелочности любого вещества, в том числе воды.
Равновесная (нейтральная) среда имеет отметку – 7, показатели индикатора ниже нейтрального от 1 до 7 – определяются как кислая среда, цифры от 7 до 14 показывают, что среда щелочная. Согласно модному тренду, щелочная вода нейтрализует кислую среду, что является оздоровлением организма, а некоторые считают что это и есть настоящая профилактика онкологических заболеваний.
Внутренняя среда организма
Определенная доля правды в том, что повышенная кислотность отрицательно сказывается на здоровье, есть. Если в системе питания преобладают продукты быстрого приготовления, фастфуд, сладкие газированные напитки с искусственными красителями, а также большое количество сахара, то организм закисляется. Кислая среда существенно нарушает работу внутренних органов, замедляет обмен веществ, провоцирует заболевания и хронические воспаления. Примерно по такой схеме дается объяснение, почему человеку нужно сменить питьевые привычки.
Это достаточно упрощенный подход, так как уровень рН в органах разный, например кислотность крови – 7,4, что является почти нейтральным показателем. Изменение индекса крови может нанести существенный урон здоровью, колебания могут происходить только в очень узком диапазоне без риска для здоровья. Но уровень кислотности в других органах разный и может без ущерба для здоровья меняться по широкой шкале. Например, в желудке среда очень кислая, что позволяет пище беспрепятственно перевариваться.
Что происходит со щелочной водой в организме
Человеческий организм обладает огромным запасом прочности и отличной саморегуляцией, хотя всегда есть возможность нарушить функциональность систем, но делать это надо очень долго. Например, на протяжении нескольких лет питаться вредной едой, но даже в этом случае пациенту поможет в первую очередь диета и изменение рациона. Но часть людей предпочитает легкие пути, например, начать пить щелочную воду. Легковерными сторонникам сомнительных нововведений часто становятся поклонники ЗОЖ, предпочитающие доверять собственным иллюзиям, а не выводам экспертов.
Исследователи утверждают, что нет ни одного научного подтверждения того, что щелочная вода меняет баланс рН в организме. Что происходит с подщелоченной жидкостью при попадании в кислую среду желудка – она нейтрализуется до того, как вода попадет в кровь. Высокая кислотность желудочного сока обусловлена необходимостью убивать патогенную флору, расщеплять поступившую пищу. Щелочная вода, попав в желудок, практически сразу меняет уровень рН. Врачи уверены, что питье ионизированной жидкости не может повлиять на организм, излишняя кислота или щелочь будут утилизироваться через почки и выводиться через мочу, усиливая нагрузку на соответствующие органы.
Польза бывает?
Щелочная вода может принести пользу людям, страдающим кислотным рефлюксом (изжогой). Как продемонстрировали некоторые исследования, фермент пепсина умирает в желудке при уровне рН 8. Пепсин ответственен за воспалительные процессы в ушах, носовых пазухах и в горле, прием щелочной воды смывает возбудителя в желудок, что существенно облегчает состояние больных с изжогой.
Исследователи указали, что рисков от приема щелочной воды для здоровых людей пока не выявлено, но изучение ее действия на организм человека продолжается. Определен и круг патологий, при которых питье такой жидкости может повлечь осложнения. Например, такая вода противопоказана людям с заболеваниями почек, в первую очередь страдающим врожденным почечным трубчатым ацидозом, у таких пациентов может возникнуть тошнота, рвота, мышечный тик и спутанность сознания.
Дополнительные риски
Существует также разница между употреблением искусственной и натуральной щелочной воды. Химический процесс, с помощью которого создаются некоторые виды такой жидкости, лишает воду всех необходимых минералов, жизненно важных для хорошего здоровья. При некоторых видах обработки в воду попадают загрязняющие вещества. Эксперты рекомендуют употреблять природную щелочную воду.
Специалисты напоминают, что действие такой воды мало изучено и в некоторых случаях может нанести ущерб здоровью. Внутренняя среда организма здорового человека отлично справляется с регулированием уровня рН во всех органах тела.
Читайте также: Эти продукты можно употреблять для профилактики онкологии
Щелочная вода, поступившая извне, никаким образом не может повлиять на колебания кислотности. Как считают медики, саморегуляция является залогом того, что состояние здоровья будет находиться в идеальном балансе. Эксперты напоминают, что пить воду необходимо, а модные тренды, не имеющие научного подтверждения, могут повредить здоровью.
Мировым трендом омоложения, здорового образа жизни и отложенной старости является употребление щелочной воды. Что представляет собой этот напиток? На самом деле это обычная вода с измененным уровнем содержания щелочи и кислоты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Ощелачивание может иметь природное происхождение (такую воду берут из родников, горных рек и т. д.) или воду обогащают при помощи специальной обработки, например методом ионизации. Измерение состояния происходит при помощи показателя рН (потенциал водорода) – он отражает меру кислотности или щелочности любого вещества, в том числе воды.
Равновесная (нейтральная) среда имеет отметку – 7, показатели индикатора ниже нейтрального от 1 до 7 – определяются как кислая среда, цифры от 7 до 14 показывают, что среда щелочная. Согласно модному тренду, щелочная вода нейтрализует кислую среду, что является оздоровлением организма, а некоторые считают что это и есть настоящая профилактика онкологических заболеваний.
Внутренняя среда организма
Определенная доля правды в том, что повышенная кислотность отрицательно сказывается на здоровье, есть. Если в системе питания преобладают продукты быстрого приготовления, фастфуд, сладкие газированные напитки с искусственными красителями, а также большое количество сахара, то организм закисляется. Кислая среда существенно нарушает работу внутренних органов, замедляет обмен веществ, провоцирует заболевания и хронические воспаления. Примерно по такой схеме дается объяснение, почему человеку нужно сменить питьевые привычки.
Это достаточно упрощенный подход, так как уровень рН в органах разный, например кислотность крови – 7,4, что является почти нейтральным показателем. Изменение индекса крови может нанести существенный урон здоровью, колебания могут происходить только в очень узком диапазоне без риска для здоровья. Но уровень кислотности в других органах разный и может без ущерба для здоровья меняться по широкой шкале. Например, в желудке среда очень кислая, что позволяет пище беспрепятственно перевариваться.
Что происходит со щелочной водой в организме
Человеческий организм обладает огромным запасом прочности и отличной саморегуляцией, хотя всегда есть возможность нарушить функциональность систем, но делать это надо очень долго. Например, на протяжении нескольких лет питаться вредной едой, но даже в этом случае пациенту поможет в первую очередь диета и изменение рациона. Но часть людей предпочитает легкие пути, например, начать пить щелочную воду. Легковерными сторонникам сомнительных нововведений часто становятся поклонники ЗОЖ, предпочитающие доверять собственным иллюзиям, а не выводам экспертов.
Исследователи утверждают, что нет ни одного научного подтверждения того, что щелочная вода меняет баланс рН в организме. Что происходит с подщелоченной жидкостью при попадании в кислую среду желудка – она нейтрализуется до того, как вода попадет в кровь. Высокая кислотность желудочного сока обусловлена необходимостью убивать патогенную флору, расщеплять поступившую пищу. Щелочная вода, попав в желудок, практически сразу меняет уровень рН. Врачи уверены, что питье ионизированной жидкости не может повлиять на организм, излишняя кислота или щелочь будут утилизироваться через почки и выводиться через мочу, усиливая нагрузку на соответствующие органы.
Польза бывает?
Щелочная вода может принести пользу людям, страдающим кислотным рефлюксом (изжогой). Как продемонстрировали некоторые исследования, фермент пепсина умирает в желудке при уровне рН 8. Пепсин ответственен за воспалительные процессы в ушах, носовых пазухах и в горле, прием щелочной воды смывает возбудителя в желудок, что существенно облегчает состояние больных с изжогой.
Исследователи указали, что рисков от приема щелочной воды для здоровых людей пока не выявлено, но изучение ее действия на организм человека продолжается. Определен и круг патологий, при которых питье такой жидкости может повлечь осложнения. Например, такая вода противопоказана людям с заболеваниями почек, в первую очередь страдающим врожденным почечным трубчатым ацидозом, у таких пациентов может возникнуть тошнота, рвота, мышечный тик и спутанность сознания.
Дополнительные риски
Существует также разница между употреблением искусственной и натуральной щелочной воды. Химический процесс, с помощью которого создаются некоторые виды такой жидкости, лишает воду всех необходимых минералов, жизненно важных для хорошего здоровья. При некоторых видах обработки в воду попадают загрязняющие вещества. Эксперты рекомендуют употреблять природную щелочную воду.
Специалисты напоминают, что действие такой воды мало изучено и в некоторых случаях может нанести ущерб здоровью. Внутренняя среда организма здорового человека отлично справляется с регулированием уровня рН во всех органах тела.
Читайте также: Эти продукты можно употреблять для профилактики онкологии
Щелочная вода, поступившая извне, никаким образом не может повлиять на колебания кислотности. Как считают медики, саморегуляция является залогом того, что состояние здоровья будет находиться в идеальном балансе. Эксперты напоминают, что пить воду необходимо, а модные тренды, не имеющие научного подтверждения, могут повредить здоровью.
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