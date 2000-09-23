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Раздел: Медицина  
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Назван эффективный овощ для профилактики болезни Альцгеймера

Назван эффективный овощ для профилактики болезни АльцгеймераУченые рассказали, чем полезна красная капуста.

Научные работники из Османского университета, расположенного в Индии, провели исследования и установили, что красная капуста имеет полезные свойства, способствующие укреплению здоровья, кроме того, она предотвращает болезнь Альцгеймера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты провели ряд анализов, проверив экстракт красной капусты на антиоксидантные свойства. При взаимодействии с различными веществами удалось выяснить ряд положительных свойств этого овоща. Как выяснилось, он обладает рядом полезных свойств, влияющих на иммунитет и здоровья, укрепляя его. Кроме того, благодаря терпиноидам он предотвращает болезнь Альцгеймера. Уже установлено, что помимо данного недуга, красная капуста положительно влияет на укрепление костей, старение кожи и при борьбе с артритом, а также способствует сохранению зрения благодаря наличию витамина A.

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Учёные советуют употреблять данный продукт в пищу в больших количествах, но не злоупотреблять. Важно проконсультироваться с врачом, так как красная капуста может не только способствовать лечению язвы, но может иметь и негативный эффект.
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 Теги: красная капуста, польза для здоровья

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Сегодня, 11:57 » Автор: Ирина Шевченко
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