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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за четыре дня

Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за четыре дняРацион диеты на 4 дня.

Эксперты подсказали эффективную диету, которая поможет похудеть и не испортить здоровье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

1-ый день

400 г отварного мяса и 300 г овощного салата (помидоры, огурцы, лук, зелень), заправлять сметаной.

2-ой день

2 вареных яйца, 50г нежирного сыра, 400г фруктов.

3-ий день

400 мл нежирного мясного бульона, салат (как и в первый день), 200 г сухофруктов.

4-ый день

400 г творога, 3 отварных картофелины, 400 г фруктов, 1 помидор и зелень.

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Все продукты раздели на 3-4 приема пищи и употребляй без соли.
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 Теги: диета, похудение

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Сегодня, 13:33 » Автор: Ирина Шевченко
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