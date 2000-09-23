Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за четыре дня
Рацион диеты на 4 дня.
Эксперты подсказали эффективную диету, которая поможет похудеть и не испортить здоровье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
1-ый день
400 г отварного мяса и 300 г овощного салата (помидоры, огурцы, лук, зелень), заправлять сметаной.
2-ой день
2 вареных яйца, 50г нежирного сыра, 400г фруктов.
3-ий день
400 мл нежирного мясного бульона, салат (как и в первый день), 200 г сухофруктов.
4-ый день
400 г творога, 3 отварных картофелины, 400 г фруктов, 1 помидор и зелень.
Читайте также: Диетологи подсказали, как "сбросить" семь кг за 10 дней
Все продукты раздели на 3-4 приема пищи и употребляй без соли.
Эксперты подсказали эффективную диету, которая поможет похудеть и не испортить здоровье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
1-ый день
400 г отварного мяса и 300 г овощного салата (помидоры, огурцы, лук, зелень), заправлять сметаной.
2-ой день
2 вареных яйца, 50г нежирного сыра, 400г фруктов.
3-ий день
400 мл нежирного мясного бульона, салат (как и в первый день), 200 г сухофруктов.
4-ый день
400 г творога, 3 отварных картофелины, 400 г фруктов, 1 помидор и зелень.
Читайте также: Диетологи подсказали, как "сбросить" семь кг за 10 дней
Все продукты раздели на 3-4 приема пищи и употребляй без соли.
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