Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за четыре дня

Похожие новости по теме

Подходит всем без исключения.

За неделю на этой диете вы избавитесь от 2-3 кг.

Польза от куриного бульона известно давно, а британские диетологи сделали его ключевым блюдом диеты, которая позволит похудеть за считанные дни.