Раздел: Медицина
Косметологи подсказали, как избавиться от растяжек в домашних условиях
Пять эффективных рецептов от растяжек.
От растяжек можно избавиться в домашних условиях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье.
1. Домашний скраб от растяжек
Возьмите 1 стакан сахара, 1 стакан соли и полстакана масла. Все хорошенько размешайте и в душе массируйте проблемные места, после чего смойте теплой водой и вотрите любой крем или лосьон для тела. Результат будет виден через месяц.
2. Кофейный скраб
Можно приготовить двумя способами:
1. Возьмите 100 г мелко смолотой кофе, залейте кипятком, чтобы получилась густая кашица и оставьте на 15 минут, накрыв крышкой. Добавьте 1 ст. ложку оливкового (или другого растительного) масла. Можно капнуть в кашицу 5-8 капель эфирного масла апельсина, грейпфрута, эвкалипта, можжевельника, розмарина, корицы или бергамота. Все тщательно перемешайте.
2. Можно использовать кофейную гущу - либо в чистом виде натирать ею тело или смешивать ее с маслом, сметаной, средством для душа.
Скраб втирайте в кожу несколько раз в неделю, массируйте по 5-10 минут. Смывайте сначала теплой, затем прохладной водой. Контрастный душ усилит эффект. Кофейный скраб очень эффективен против целлюлита и растяжек.
3. Мумие
Возьмите таблетки, растворите в воде и втирайте в кожу массажными движениями. Или возьмите 1 г мумие на 1 ложку кипяченой воды, добавьте 80 г детского крема, перемешайте и втирайте в проблемные места 1 раз в день. Поучения смесь храните в холодильнике.
4. Миндальное масло
Очень эффективное средство против растяжек, так как богато витамином Е, очень быстро впитывается кожей, не оставляя жирного следа. Используйте его во время массажа и уже скоро заметите результат - растяжки станут гораздо меньше.
Читайте также: Косметологи подсказали, как правильно ухаживать за жирной кожей
5. Масло ростков пшеницы
Густое масло ростков пшеницы содержит большое количество витамина Е и эффективное против растяжек (но впитывается намного дольше миндального). Используйте масло во время массажа.
От растяжек можно избавиться в домашних условиях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье.
1. Домашний скраб от растяжек
Возьмите 1 стакан сахара, 1 стакан соли и полстакана масла. Все хорошенько размешайте и в душе массируйте проблемные места, после чего смойте теплой водой и вотрите любой крем или лосьон для тела. Результат будет виден через месяц.
2. Кофейный скраб
Можно приготовить двумя способами:
1. Возьмите 100 г мелко смолотой кофе, залейте кипятком, чтобы получилась густая кашица и оставьте на 15 минут, накрыв крышкой. Добавьте 1 ст. ложку оливкового (или другого растительного) масла. Можно капнуть в кашицу 5-8 капель эфирного масла апельсина, грейпфрута, эвкалипта, можжевельника, розмарина, корицы или бергамота. Все тщательно перемешайте.
2. Можно использовать кофейную гущу - либо в чистом виде натирать ею тело или смешивать ее с маслом, сметаной, средством для душа.
Скраб втирайте в кожу несколько раз в неделю, массируйте по 5-10 минут. Смывайте сначала теплой, затем прохладной водой. Контрастный душ усилит эффект. Кофейный скраб очень эффективен против целлюлита и растяжек.
3. Мумие
Возьмите таблетки, растворите в воде и втирайте в кожу массажными движениями. Или возьмите 1 г мумие на 1 ложку кипяченой воды, добавьте 80 г детского крема, перемешайте и втирайте в проблемные места 1 раз в день. Поучения смесь храните в холодильнике.
4. Миндальное масло
Очень эффективное средство против растяжек, так как богато витамином Е, очень быстро впитывается кожей, не оставляя жирного следа. Используйте его во время массажа и уже скоро заметите результат - растяжки станут гораздо меньше.
Читайте также: Косметологи подсказали, как правильно ухаживать за жирной кожей
5. Масло ростков пшеницы
Густое масло ростков пшеницы содержит большое количество витамина Е и эффективное против растяжек (но впитывается намного дольше миндального). Используйте масло во время массажа.
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