» » Косметологи подсказали, как избавиться от растяжек в домашних условиях
Раздел: Медицина  
0

Косметологи подсказали, как избавиться от растяжек в домашних условиях

Косметологи подсказали, как избавиться от растяжек в домашних условияхПять эффективных рецептов от растяжек.

От растяжек можно избавиться в домашних условиях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье.

1. Домашний скраб от растяжек

Возьмите 1 стакан сахара, 1 стакан соли и полстакана масла. Все хорошенько размешайте и в душе массируйте проблемные места, после чего смойте теплой водой и вотрите любой крем или лосьон для тела. Результат будет виден через месяц.

2. Кофейный скраб

Можно приготовить двумя способами:

1. Возьмите 100 г мелко смолотой кофе, залейте кипятком, чтобы получилась густая кашица и оставьте на 15 минут, накрыв крышкой. Добавьте 1 ст. ложку оливкового (или другого растительного) масла. Можно капнуть в кашицу 5-8 капель эфирного масла апельсина, грейпфрута, эвкалипта, можжевельника, розмарина, корицы или бергамота. Все тщательно перемешайте.
2. Можно использовать кофейную гущу - либо в чистом виде натирать ею тело или смешивать ее с маслом, сметаной, средством для душа.

Скраб втирайте в кожу несколько раз в неделю, массируйте по 5-10 минут. Смывайте сначала теплой, затем прохладной водой. Контрастный душ усилит эффект. Кофейный скраб очень эффективен против целлюлита и растяжек.

3. Мумие

Возьмите таблетки, растворите в воде и втирайте в кожу массажными движениями. Или возьмите 1 г мумие на 1 ложку кипяченой воды, добавьте 80 г детского крема, перемешайте и втирайте в проблемные места 1 раз в день. Поучения смесь храните в холодильнике.

4. Миндальное масло

Очень эффективное средство против растяжек, так как богато витамином Е, очень быстро впитывается кожей, не оставляя жирного следа. Используйте его во время массажа и уже скоро заметите результат - растяжки станут гораздо меньше.

Читайте также: Косметологи подсказали, как правильно ухаживать за жирной кожей

5. Масло ростков пшеницы

Густое масло ростков пшеницы содержит большое количество витамина Е и эффективное против растяжек (но впитывается намного дольше миндального). Используйте масло во время массажа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: растяжки, лечение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:15 » Автор: Ирина Шевченко
     45
     0

Похожие новости по теме

6 лучших кофейных скрабов для тела 6 лучших кофейных скрабов для тела

Скраб из кофе – лучшее средство от целлюлита, черных точек и лишних сантиметров.

Медики поделились эффектным средством против растяжек Медики поделились эффектным средством против растяжек

Простое в применении средство.

Скраб для лица из овсянки для разных типов кожи Скраб для лица из овсянки для разных типов кожи

Регулярное и грамотное очищение кожи является важной ступенью к женской красоте.

Как избавиться от растяжек на бедрах Как избавиться от растяжек на бедрах

С такой проблемой, как растяжки на бедрах не понаслышке знакомы почти 90% женщин.

Как избавиться от растяжек в домашних условиях Как избавиться от растяжек в домашних условиях

Как сделать кожу идеально гладкой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх