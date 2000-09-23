Раздел: Медицина
Медики назвали неожиданный способ омоложения организма
Учеными доказана польза пятидневного голодания.
Ученые зафиксировали, что резкое урезание количества калорий в питании на непродолжительный период коррелирует с сокращением маркеров старения.
Таким образом можно увеличить продолжительность жизни, полагают они, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Авторами данной гипотезы стали американские ученые из Университета Южной Калифорнии. В качестве средства омоложения они предложили урезание суточного уровня калорий наполовину.
В рамках эксперимента, проведенного специалистами, группе участников предлагалось выдерживать рацион, который состоял из овощных супов, энергетических батончиков, энергетических напитков, здоровых закусок и ромашкового чая. В первый день добровольцы съели пищи на 1090 калорий, в последующие пять дней – на 725. Затем они вернулись к нормальному питанию, а через месяц повторили пятидневный «пост».
Медосмотр участников показал, что урезание калорий действовало на организм крайне позитивно.
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«Люди, которые придерживались сильно ограниченной диеты менее недели в месяц, продемонстрировали меньше признаков старения, диабета, болезней сердца и рака по сравнению с группой, которая не практиковала периодическое голодание. При этом положительный эффект сохранялся, несмотря на возвращение к нормальному питанию», - резюмировали исследователи.
Ученые зафиксировали, что резкое урезание количества калорий в питании на непродолжительный период коррелирует с сокращением маркеров старения.
Таким образом можно увеличить продолжительность жизни, полагают они, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Авторами данной гипотезы стали американские ученые из Университета Южной Калифорнии. В качестве средства омоложения они предложили урезание суточного уровня калорий наполовину.
В рамках эксперимента, проведенного специалистами, группе участников предлагалось выдерживать рацион, который состоял из овощных супов, энергетических батончиков, энергетических напитков, здоровых закусок и ромашкового чая. В первый день добровольцы съели пищи на 1090 калорий, в последующие пять дней – на 725. Затем они вернулись к нормальному питанию, а через месяц повторили пятидневный «пост».
Медосмотр участников показал, что урезание калорий действовало на организм крайне позитивно.
Читайте также: Назван неожиданный вред от одиночества
«Люди, которые придерживались сильно ограниченной диеты менее недели в месяц, продемонстрировали меньше признаков старения, диабета, болезней сердца и рака по сравнению с группой, которая не практиковала периодическое голодание. При этом положительный эффект сохранялся, несмотря на возвращение к нормальному питанию», - резюмировали исследователи.
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