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Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть лимоны

Врачи объяснили, почему необходимо регулярно есть лимоныВрачи рассказали, почему лимон – самый полезный фрукт в мире.

Лимон является одним из самых полезных фруктов в мире – он доступен, содержит много витаминов, помогает повысить иммунитет, приятен на вкус и имеет широкое применение в кулинарии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.

Вот все причины, по которым ты также можешь включить лимон в своей ежедневный круглогодичный рацион.

Что содержит лимон
- Конечно, это прежде всего антиоксидант – витамин С, а также пектин, эфирные масла, биофлавоноиды, рибофлавин, органические кислоты, тиамин, витамины D, А, В2 и В1, рутин (витамин Р). В семенах лимона содержатся жирные масла и лимонин. Ароматный запах лимону придает эфирное масло, которое содержится в разных его составляющих.

- Лимон содержит вещества, которые повышают уровень цитрата в организме, тем самым препятствуя образованию камней в почках.

- Лимон с медом успокаивает боль в горле, действует как жаропонижающее средство и повышает иммунитет во время простуд.

- Лимон богат пектином, который активирует обмен веществ, а значит помогает расстаться с лишними килограммами.

- Высокое содержание в лимоне витамина С делает его еще и настоящим энергетическим напитком – вода с лимонным соком помогает проснуться утром гораздо эффективнее кофеиносодержащих напитков.

- Сок лимона отлично снимает зуд и покраснение при укусах насекомых. Он окажет противовоспалительное действие – лишь нанеси сок на пораженный участок.

- Употребление сока лимона стимулирует обменные процессы и повышает метаболизм, а это полезно не только для похудения, но и для нормального пищеварения.

- Сок лимона не дает клеткам развиваться и соединяться с патологиями, поэтому лимон считается отличным профилактическим средством в области онкологических заболеваний.

- Лимон стимулирует производство энзимов и пищеварительных соков, поэтому организм начинает лучше усваивать кальций и железо.

- Лимонная корка – желтая ее часть – способна помочь снять головные боли и спазмы. Следует очистить ее от белой части и приложить к височной области влажной стороной на 15 минут.

- Эффективно применение лимона при судорожном синдроме – для этого подошвы ног смазывают лимонным соком и надевают носки. Эту процедуру повторяют утром и вечером в течение 2 недель.

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Вред лимона
- Несмотря на то, что лимон может помочь снять воспаления на слизистой рта, следует быть очень аккуратным, так как лимонный сок разрушает эмаль.

- Лимон относится к группе продуктов, которые могут вызывать аллергическую реакцию.

- Лимон противопоказан к употреблению натощак, особенно тем, кто страдает расстройствами работы органов пищеварения и повышенной кислотностью.
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 Теги: лимоны, польза для здоровья

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Сегодня, 18:00 » Автор: Ирина Шевченко
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