Раздел: Медицина
Названы главные причины внезапной потери веса
Депрессия может сопровождаться внезапной потерей веса.
Традиционно внезапная потеря веса воспринимается, как очень тревожный симптом. Но не стоит сразу считать, что она непременно связана с опухолями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Начнем с того, что потеря веса может объясняться исчезновением мышечной массы из-за травм, старения, остеоартрита, остеопороза, повреждений нервов или неврологических болезней. Гипертиреоз или гиперактивная щитовидная железа приводит к быстрому сжиганию калорий даже при хорошем аппетите. Иногда потеря веса вызывает ревматоидный артрит - аутоиммунную болезнь, при которой иммунная система по ошибке атакует суставы. Возникает хроническое воспаление, которое увеличивает скорость метаболизма. Довольно частой причиной необъяснимой потери веса является диабет первого типа, при котором иммунитет человека атакует клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.
Депрессия может сопровождаться внезапной потерей веса, поскольку она воздействует на те же самые зоны мозга, что отвечают и за аппетит. Неожиданная потеря веса часто является симптомом воспалительных заболеваний кишечника, которые негативно воздействуют на пищеварительный тракт. Двумя наиболее распространенными их разновидностями являются язвенный колит и болезнь Крона. Похудение может быть вызвано хронической обструктивной болезнью легких, проявляющейся эмфиземой и бронхитом. При эмфиземе медленно повреждаются альвеолы в легких, из-за чего дыхание затрудняется. На поздних стадиях ХОБЛ вызывает потерю веса.
Читайте также: Названы основные причины резкой потери веса
Тяжелая сердечная болезнь эндокардит вызывает воспаления оболочки сердца или эндокарда. У большинства жертв эндокардита наблюдается жар и сниженный аппетит. Еще одной причиной быстрого похудения является туберкулез. Болезнь Эдисона развивается в тот момент, когда иммунная система атакует надпочечники. В свою очередь, эти железы не могут производить достаточного количества гормонов вроде кортизола и альдостерона. Кортизол регулирует многие функции, включая метаболизма и аппетит. Низкий уровень кортизола приводит к снижению аппетита и уменьшению веса. Ну и замыкают наш список злокачественные опухоли.
Традиционно внезапная потеря веса воспринимается, как очень тревожный симптом. Но не стоит сразу считать, что она непременно связана с опухолями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Начнем с того, что потеря веса может объясняться исчезновением мышечной массы из-за травм, старения, остеоартрита, остеопороза, повреждений нервов или неврологических болезней. Гипертиреоз или гиперактивная щитовидная железа приводит к быстрому сжиганию калорий даже при хорошем аппетите. Иногда потеря веса вызывает ревматоидный артрит - аутоиммунную болезнь, при которой иммунная система по ошибке атакует суставы. Возникает хроническое воспаление, которое увеличивает скорость метаболизма. Довольно частой причиной необъяснимой потери веса является диабет первого типа, при котором иммунитет человека атакует клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.
Депрессия может сопровождаться внезапной потерей веса, поскольку она воздействует на те же самые зоны мозга, что отвечают и за аппетит. Неожиданная потеря веса часто является симптомом воспалительных заболеваний кишечника, которые негативно воздействуют на пищеварительный тракт. Двумя наиболее распространенными их разновидностями являются язвенный колит и болезнь Крона. Похудение может быть вызвано хронической обструктивной болезнью легких, проявляющейся эмфиземой и бронхитом. При эмфиземе медленно повреждаются альвеолы в легких, из-за чего дыхание затрудняется. На поздних стадиях ХОБЛ вызывает потерю веса.
Читайте также: Названы основные причины резкой потери веса
Тяжелая сердечная болезнь эндокардит вызывает воспаления оболочки сердца или эндокарда. У большинства жертв эндокардита наблюдается жар и сниженный аппетит. Еще одной причиной быстрого похудения является туберкулез. Болезнь Эдисона развивается в тот момент, когда иммунная система атакует надпочечники. В свою очередь, эти железы не могут производить достаточного количества гормонов вроде кортизола и альдостерона. Кортизол регулирует многие функции, включая метаболизма и аппетит. Низкий уровень кортизола приводит к снижению аппетита и уменьшению веса. Ну и замыкают наш список злокачественные опухоли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
426
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые изобретения, которые могли создать только японцы
- США передали Украине патрульные катера
- Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
- Смешные казусы, произошедшие в номерах гостиниц
- Украина ввела санкции против российских компаний
- Умора: эти люди спокойны даже в самых странных ситуациях
- Порошенко раскритиковал нападения на активистов
- Веселые СМС от людей, знающих толк в юморе
- Нелепые фотки девушек, которым не стоило надевать рваные джинсы
- Пощечина осьминогом: морской котик «наказал» назойливого парня
- В России «хозяйственный» бобер оставил без света тысячи людей
- Помощник Пушилина обсуждал возможность устранения Захарченко
- Конфуз дня: Климкин заснул во время выступления Порошенко
- Что мешает Венгрии аннексировать Закарпатье
- Экс-боец «Торнадо» раскрыл детали убийства Олешко
- Дизайнеры нашли смешной способ продать коврик для авто за 2300 долларов
- Дипвідносини з РФ потрібно розірвати
- За год зафиксированы 183 жертвы среди гражданского населения на Донбассе, - ОБСЕ
- В США засняли «НЛО», пожирающее солнечную энергию
- В России начинается массовое недовольство властью
- Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областях
- Возле военного арсенала перехватили беспилотник, - Генштаб
- Что происходит в Одессе: некоторые факты шокируют
- «Эпопею» с горячей водой в Киеве высмеяли забавными фотожабами
- СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья
- В Украине от взрывов «Молотов» погибли 13 человек
- О призывах Леонтьева «уничтожить Украину»
- Луценко назвал причину взрыва миномета «Молот» в Ровно
- За Порошенка варто підняти келих вина
- Сеть насмешили безуспешные заигрывания львицы
Оставьте свой комментарий