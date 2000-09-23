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Раздел: Медицина  
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Названы главные причины внезапной потери веса

Названы главные причины внезапной потери весаДепрессия может сопровождаться внезапной потерей веса.

Традиционно внезапная потеря веса воспринимается, как очень тревожный симптом. Но не стоит сразу считать, что она непременно связана с опухолями.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Начнем с того, что потеря веса может объясняться исчезновением мышечной массы из-за травм, старения, остеоартрита, остеопороза, повреждений нервов или неврологических болезней. Гипертиреоз или гиперактивная щитовидная железа приводит к быстрому сжиганию калорий даже при хорошем аппетите. Иногда потеря веса вызывает ревматоидный артрит - аутоиммунную болезнь, при которой иммунная система по ошибке атакует суставы. Возникает хроническое воспаление, которое увеличивает скорость метаболизма. Довольно частой причиной необъяснимой потери веса является диабет первого типа, при котором иммунитет человека атакует клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

Депрессия может сопровождаться внезапной потерей веса, поскольку она воздействует на те же самые зоны мозга, что отвечают и за аппетит. Неожиданная потеря веса часто является симптомом воспалительных заболеваний кишечника, которые негативно воздействуют на пищеварительный тракт. Двумя наиболее распространенными их разновидностями являются язвенный колит и болезнь Крона. Похудение может быть вызвано хронической обструктивной болезнью легких, проявляющейся эмфиземой и бронхитом. При эмфиземе медленно повреждаются альвеолы в легких, из-за чего дыхание затрудняется. На поздних стадиях ХОБЛ вызывает потерю веса.

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Тяжелая сердечная болезнь эндокардит вызывает воспаления оболочки сердца или эндокарда. У большинства жертв эндокардита наблюдается жар и сниженный аппетит. Еще одной причиной быстрого похудения является туберкулез. Болезнь Эдисона развивается в тот момент, когда иммунная система атакует надпочечники. В свою очередь, эти железы не могут производить достаточного количества гормонов вроде кортизола и альдостерона. Кортизол регулирует многие функции, включая метаболизма и аппетит. Низкий уровень кортизола приводит к снижению аппетита и уменьшению веса. Ну и замыкают наш список злокачественные опухоли.
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 Теги: потеря веса, причина

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Сегодня, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
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