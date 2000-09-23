» » Эти привычные продукты могут уберечь от отеков
Раздел: Медицина  
0

Эти привычные продукты могут уберечь от отеков

Эти привычные продукты могут уберечь от отековШесть продуктов, эффективно помогающих от отеков

Отеки, вызываемые скоплением жидкости, могут появляться не только на лице, но и на теле, а также на внутренних органах. Специалисты рассказали о продуктах, эффективно помогающих бороться с отечностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

В частности, ученые рекомендуют для профилактики отеков есть яблоки. Два-четыре яблока, съедаемых в день, активизируют метаболические процессы в организме и способствуют выведению лишней жидкости, а не ее застою в тканях. Кроме того, яблоки помогают нормализовать артериальное давление и снижают концентрацию вредного холестерина в крови, что также помогает от отечности.

Другим действенным продуктом против отеков является болгарский перец, в особенности его красные сорта. В них содержится много калия и магния – микроэлементов, стимулирующих освобождение от избытка жидкости в организме. Кроме того, для профилактики мешков под глазами полезно употреблять гречку. По словам специалистов, порция гречки без соли на ужин – это гарантия того, что утром отражение в зеркале будет радовать, а не раздражать.

Великолепным помощником в борьбе с отеками может стать зелень, практически любая. Но лидером по избавлению от отечности является петрушка. Науке хорошо известно о мочегонных свойствах петрушки, - так же, как и о способности активизировать выведение из организма токсичных компонентов.

Читайте также: Медики подсказали, как уберечься от отеков ног

Хорошо помогает избавляться от лишней жидкости и не страдать от отеков курага. Особенно эффективными в этом плане медики считают компоты и отвары из кураги, которые могут помочь справиться с проблемой за считанные часы. Далее – огурцы. Эти овощи оказывают выраженное мочегонное действие, а свежевыжатый огуречный сок натощак отлично избавляет от отеков, отмечают специалисты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: отеки, продукты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
     115
     0

Похожие новости по теме

Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от отеков Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от отеков

Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах.

Медики подсказали, как уберечься от отеков ног Медики подсказали, как уберечься от отеков ног

Ешьте продукты, богатые калием

Эксперты подсказали, как избавиться от отечности лица за 15 минут Эксперты подсказали, как избавиться от отечности лица за 15 минут

Эксперты подсказали, как быстро избавиться от мешков под глазами и других признаков отечности лица.

Названы продукты, успешно снимающие отеки Названы продукты, успешно снимающие отеки

Отеки представляют собой чрезмерное скопление жидкости в организме.

Как справиться с отеками: 9 полезных продуктов Как справиться с отеками: 9 полезных продуктов

Если вас беспокоят отеки, просто добавьте в рацион эти продукты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх