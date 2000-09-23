Раздел: Медицина
Эти привычные продукты могут уберечь от отеков
Шесть продуктов, эффективно помогающих от отеков
Отеки, вызываемые скоплением жидкости, могут появляться не только на лице, но и на теле, а также на внутренних органах. Специалисты рассказали о продуктах, эффективно помогающих бороться с отечностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В частности, ученые рекомендуют для профилактики отеков есть яблоки. Два-четыре яблока, съедаемых в день, активизируют метаболические процессы в организме и способствуют выведению лишней жидкости, а не ее застою в тканях. Кроме того, яблоки помогают нормализовать артериальное давление и снижают концентрацию вредного холестерина в крови, что также помогает от отечности.
Другим действенным продуктом против отеков является болгарский перец, в особенности его красные сорта. В них содержится много калия и магния – микроэлементов, стимулирующих освобождение от избытка жидкости в организме. Кроме того, для профилактики мешков под глазами полезно употреблять гречку. По словам специалистов, порция гречки без соли на ужин – это гарантия того, что утром отражение в зеркале будет радовать, а не раздражать.
Великолепным помощником в борьбе с отеками может стать зелень, практически любая. Но лидером по избавлению от отечности является петрушка. Науке хорошо известно о мочегонных свойствах петрушки, - так же, как и о способности активизировать выведение из организма токсичных компонентов.
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Хорошо помогает избавляться от лишней жидкости и не страдать от отеков курага. Особенно эффективными в этом плане медики считают компоты и отвары из кураги, которые могут помочь справиться с проблемой за считанные часы. Далее – огурцы. Эти овощи оказывают выраженное мочегонное действие, а свежевыжатый огуречный сок натощак отлично избавляет от отеков, отмечают специалисты.
Отеки, вызываемые скоплением жидкости, могут появляться не только на лице, но и на теле, а также на внутренних органах. Специалисты рассказали о продуктах, эффективно помогающих бороться с отечностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
В частности, ученые рекомендуют для профилактики отеков есть яблоки. Два-четыре яблока, съедаемых в день, активизируют метаболические процессы в организме и способствуют выведению лишней жидкости, а не ее застою в тканях. Кроме того, яблоки помогают нормализовать артериальное давление и снижают концентрацию вредного холестерина в крови, что также помогает от отечности.
Другим действенным продуктом против отеков является болгарский перец, в особенности его красные сорта. В них содержится много калия и магния – микроэлементов, стимулирующих освобождение от избытка жидкости в организме. Кроме того, для профилактики мешков под глазами полезно употреблять гречку. По словам специалистов, порция гречки без соли на ужин – это гарантия того, что утром отражение в зеркале будет радовать, а не раздражать.
Великолепным помощником в борьбе с отеками может стать зелень, практически любая. Но лидером по избавлению от отечности является петрушка. Науке хорошо известно о мочегонных свойствах петрушки, - так же, как и о способности активизировать выведение из организма токсичных компонентов.
Читайте также: Медики подсказали, как уберечься от отеков ног
Хорошо помогает избавляться от лишней жидкости и не страдать от отеков курага. Особенно эффективными в этом плане медики считают компоты и отвары из кураги, которые могут помочь справиться с проблемой за считанные часы. Далее – огурцы. Эти овощи оказывают выраженное мочегонное действие, а свежевыжатый огуречный сок натощак отлично избавляет от отеков, отмечают специалисты.
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