Диетологи назвали лучший фрукт от запоров

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Учёные из университета Отаго провели исследование с 54 людьми на протяжении 6 недель, которые ежедневно должны были употреблять в пищу киви. Исследование проводилось для того, чтобы посмотреть, какую пользу человеческому организму может принести киви. Группа из 54 человек была поделена на 2 части, одни ели каждый день по 2