Раздел: Медицина
Медики назвали главное правило здорового сна
Даже 7 часов сна не помогут без четкого режима дня
Ученые еще раз объяснили, почему точное время отхода ко сну так важно. 7 часов сна бесполезны, если вы не придерживаетесь регулярного режима дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Все мы неоднократно слышали о том, как важно спать по ночам не менее 7-8 часов. Адекватное количество сна позволяет мозгу полностью перезагружать организм, иммунная система укрепляется, уровень стресса снижается, происходят многочисленные ремонтные процессы, которые крайне важны для нашего здоровья. Если человек не высыпается, то его иммунитет ослабевает, вырастает риск самых разных болезней, повышается уровень стресса, раздражительность, сонливость, ускоряются процессы старения и происходит масса всего негативного. Дефицит сна по степени вредности можно сравнить с курением.
И вот теперь ученые из Университета Дьюка доказали, что важно не просто спать не менее 7 часов каждую ночь, но и ложиться в одно и тоже время. Оказывается, взрослые люди, которые не придерживаются режима дня, бывают более полными по весу, менее здоровыми, обладают повышенным уровнем сахара в крови и очень высоким артериальным давлением. Исследователи подчеркивают, что пока неизвестно: эти симптомы приводят к нарушению графика сна, или, наоборот, сбитый график сна провоцирует данные симптомы.
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Но установлено, что если человек придерживается строгого режима, например, укладываясь спать ровно в 11 вечера, то многие показатели здоровья в его организме находятся на отличном уровне. А это увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, включая и здоровый ее период. Исследование также показало, что нарушения графика отхода ко сну повышают риск болезней сердца и диабета, вне зависимости от того, как долго в итоге спят люди.
Ученые еще раз объяснили, почему точное время отхода ко сну так важно. 7 часов сна бесполезны, если вы не придерживаетесь регулярного режима дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Все мы неоднократно слышали о том, как важно спать по ночам не менее 7-8 часов. Адекватное количество сна позволяет мозгу полностью перезагружать организм, иммунная система укрепляется, уровень стресса снижается, происходят многочисленные ремонтные процессы, которые крайне важны для нашего здоровья. Если человек не высыпается, то его иммунитет ослабевает, вырастает риск самых разных болезней, повышается уровень стресса, раздражительность, сонливость, ускоряются процессы старения и происходит масса всего негативного. Дефицит сна по степени вредности можно сравнить с курением.
И вот теперь ученые из Университета Дьюка доказали, что важно не просто спать не менее 7 часов каждую ночь, но и ложиться в одно и тоже время. Оказывается, взрослые люди, которые не придерживаются режима дня, бывают более полными по весу, менее здоровыми, обладают повышенным уровнем сахара в крови и очень высоким артериальным давлением. Исследователи подчеркивают, что пока неизвестно: эти симптомы приводят к нарушению графика сна, или, наоборот, сбитый график сна провоцирует данные симптомы.
Читайте также: Медики назвали основные правила здорового завтрака
Но установлено, что если человек придерживается строгого режима, например, укладываясь спать ровно в 11 вечера, то многие показатели здоровья в его организме находятся на отличном уровне. А это увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, включая и здоровый ее период. Исследование также показало, что нарушения графика отхода ко сну повышают риск болезней сердца и диабета, вне зависимости от того, как долго в итоге спят люди.
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