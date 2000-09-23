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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали эффективное средство для быстрого похудения

Диетологи подсказали эффективное средство для быстрого похуденияТеперь вам не придется сбрасывать вес месяцами.

Строгие диеты и синтетика порою приносят организму больше вреда, чем пользы, в то время как простые рецепты стройности отходят на второй план, ведь они никому не принадлежат - их никто не хочет рекламировать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.

В осенне-зимний период самое время вспомнить о том, что секрет тонкой талии может быть закопан прямо в горшке для комнатных растений (в буквальном смысле этих слов).

Алоэ находится в топе самых популярных домашних растений не просто так. У него столько свойств, что легче просто всегда держать этот природный антисептик, кладезь витаминов, косметическое средство под боком. Однако мало кто догадывается, что между похудением и алоэ есть определенная связь.

Из сока этого растения готовят не только маски и кремы в домашних условиях, но и особый чай для похудения. В домах алоэ встречается довольно часто, а если вы не являетесь его счастливым обладателем, сок алоэ найдется в любой аптеке. Мы расскажем, как приготовить алоэ таким образом, чтобы стрелка на весах порадовала вас уже на 4-ый день.

Вам понадобится:

100 г ромашки (сушеной)
100 г березовых почек
100 г бессмертника
100 г зверобоя

Все эти травы продаются в аптеках по сносной цене, но если вы или кто-то из ваших знакомых увлекается сборами, будет даже лучше. Итак, смешайте все в ступке и растолките. 1 ст. л. смеси (с горкой) залейте 500 мл кипятка и дайте настояться. Когда смесь немного остынет, добавьте 1 ст. л. сока алоэ и пейте как обычный чай по одному стакану за 30 минут до приема пищи, но не реже, чем 5 раз в день.

Обмен веществ активизируется мгновенно из-за большого количества жидкости и активных веществ. Может показаться, что и без алоэ такая смесь может справиться, но это неверно: именно сок алоэ для похудения необходим, он ускоряет обмен веществ в несколько раз, мягко очищает кишечник и организм в целом.

С помощью алоэ можно похудеть и в возрасте 35 лет, и 45, поскольку в этот период обмен веществ стремительно снижается и это сказывается на фигуре. Алоэ послужит мощным толчком для метаболизма.

Совмещение алоэ с дробным питанием и особенно белковыми диетами рекомендовано врачами. Можно сказать, что этот продукт - катализатор всех процессов похудения, он помогает сжигать подкожный жир намного эффективнее.

Из-за того что алоэ содержит много активных элементов, нужно не забывать об осторожности тем, кто страдает болезнями почек или мочевого пузыря. Также следует воздержаться от алоэ во время менструального периода.

В целом природное тонизирующее средство советуют для восстановления после болезней, родов, нервных срывов и в осенне-зимний период. Кстати, из-за благоприятного воздействия на ЖКТ алоэ рекомендуют принимать от метеоризма. Для этого смешайте его сок с мёдом 1:1, дайте настояться пару часов и принимайте по 1 ч. л. до еды. Помните, что вздутие визуально прибавляет вес.

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Алоэ очень просто содержать в домашних условиях. Его можно вырастить из листа или «детки», и оно абсолютно неприхотливо. Однако если вы решили всё же использовать своё собственное растение, знайте, что максимальное количество веществ оно может накапливать лишь после трехлетнего возраста. Большой его плюс заключается в том, что это долгоиграющее приобретение: косметических рецептов с его использованием просто море!
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 Теги: алоэ, похудение

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Сегодня, 11:55 » Автор: Ирина Шевченко
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