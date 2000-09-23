» » Названы самые полезные продукты для кишечника
Раздел: Медицина  
0

Названы самые полезные продукты для кишечника

Названы самые полезные продукты для кишечникаПять вкусных овощей и фруктов на каждый день.

Далеко не каждый из нас может похвастать регулярным употреблением достаточно количества овощей и зелени, особенно в зимний период.

По статистике, мы съедаем всего 3 порции фруктов и овощей, то есть ежедневно недобираем необходимых витаминов и минералов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Черешня
Черешня - ранняя ягода. Ее ждут все и не зря. Низкокалорийная черешня может принести пользу твоей фигуре, но при условии умеренного употребления. Ягода собрала в себе весь спектр полезностей: от витаминов В, С, Е, К, до кальция, магния, железа, йода и фосфор. Хочешь наладить обмен веществ и в целом работу кишечника? С черешней это можно сделать без проблем. Конечно, лучше всего ее есть в первозданном виде - только что сорванную с дерева. Но приготовить вкусные десерты и выпечку никто не запрещает.

Цветная капуста
Цветная капуста недооцененный овощ. Мы используем ее в привычном для многих рецепте - обжарить в кляре. Эта красотка с пышными формами создана для того, чтобы ею восхищались в сыром виде или с легкой паровой обработкой. Так она сохранит максимальное количество своих полезных веществ и всю вкусовую гамму. Цветная капуста оберегает наш организм от воспалительных процессов, благотворно влияет на работу ЖКТ, даже «дотягивается» своей пользой до волос и кожи. Обязательно включи в свое летнее меню этот овощ и не забудь заморозить соцветия на зиму.

Мята и мелисса
В эти травы можно влюбиться с первого вдоха. Ароматная мята и мелисса - королевы среди растительного мира. Витамины В, С, каротин, калий, кальций, железо, магний, марганец, медь, цинк - спектр полезных составляющих можно перечислять долго. Помни, что с травами можно не только заваривать чай, но и добавлять их в блюда: супы, салаты, утренние коктейли, домашнее мороженное, закуски из грибов и даже рыбные шедевры.

Молодой шпинат
Шпинат содержит максимальное количество витаминов, клетчатки, железа, каротинов, фолиевой кислоты. Так что не упусти свой шанс полноценного обогащения организма необходимыми микро и макроэлементами. Так же помни о том, что эта листовой овощ занимает лидирующие позиции по содержанию йода. Шпинат способствует выведению из тела токсинов, укрепляет сосуды, нормализует работу ЖКТ. Добавляй его в смузи, в салат, в основное блюдо, например, к бобовым.

Зеленый горошек
Появление молодого зеленого горошка - в рационе - радостное событие для любого сезона. В нем море витаминов (А, В, С, РР), клетчатки и белка. У него есть даже целительные способности: обезболивающее при язве желудка (в виде пюре), предотвращает появление инфаркта, гипертонии, нормализует уровень сахара в крови, участвует в обменных процессах организма и борется со старением. Горошек низкокалорийный. Добавляй его в легкие овощные супы, освежающие салаты, наконец, просто ешь сырым.

Читайте также: Названы самые полезные калорийные продукты

Не упускай возможности насладиться вкусом, ароматом и пользой продуктов. Придумывай оригинальные, но простые рецепты для своего здоровья и хорошего самочувствия своей семьи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: овощи, польза для кишечника

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:16 » Автор: Ирина Шевченко
     363
     0

Похожие новости по теме

Названы самые полезные продукты марта Названы самые полезные продукты марта

Десять продуктов, полезных для организма в начале весны.

Опубликован список самых полезных продуктов октября Опубликован список самых полезных продуктов октября

Осень уже успела порадовать нас изобилием овощей и фруктов.

Названы самые полезные «майские» овощи Названы самые полезные «майские» овощи

Сезонность — это важный фактор.

Ученые считают эти овощи самыми полезными для здоровья Ученые считают эти овощи самыми полезными для здоровья

Некоторые овощи - кладезь питательных веществ, витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Сезонные витамины: самые полезные овощи августа Сезонные витамины: самые полезные овощи августа

Осень приближается и скоро уже не будет на прилавках магазинов изобилия овощей и фруктов, поэтому мы должны успеть наесться витаминами уже сейчас.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх