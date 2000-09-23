Раздел: Медицина
Названы самые полезные продукты для кишечника
Пять вкусных овощей и фруктов на каждый день.
Далеко не каждый из нас может похвастать регулярным употреблением достаточно количества овощей и зелени, особенно в зимний период.
По статистике, мы съедаем всего 3 порции фруктов и овощей, то есть ежедневно недобираем необходимых витаминов и минералов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Черешня
Черешня - ранняя ягода. Ее ждут все и не зря. Низкокалорийная черешня может принести пользу твоей фигуре, но при условии умеренного употребления. Ягода собрала в себе весь спектр полезностей: от витаминов В, С, Е, К, до кальция, магния, железа, йода и фосфор. Хочешь наладить обмен веществ и в целом работу кишечника? С черешней это можно сделать без проблем. Конечно, лучше всего ее есть в первозданном виде - только что сорванную с дерева. Но приготовить вкусные десерты и выпечку никто не запрещает.
Цветная капуста
Цветная капуста недооцененный овощ. Мы используем ее в привычном для многих рецепте - обжарить в кляре. Эта красотка с пышными формами создана для того, чтобы ею восхищались в сыром виде или с легкой паровой обработкой. Так она сохранит максимальное количество своих полезных веществ и всю вкусовую гамму. Цветная капуста оберегает наш организм от воспалительных процессов, благотворно влияет на работу ЖКТ, даже «дотягивается» своей пользой до волос и кожи. Обязательно включи в свое летнее меню этот овощ и не забудь заморозить соцветия на зиму.
Мята и мелисса
В эти травы можно влюбиться с первого вдоха. Ароматная мята и мелисса - королевы среди растительного мира. Витамины В, С, каротин, калий, кальций, железо, магний, марганец, медь, цинк - спектр полезных составляющих можно перечислять долго. Помни, что с травами можно не только заваривать чай, но и добавлять их в блюда: супы, салаты, утренние коктейли, домашнее мороженное, закуски из грибов и даже рыбные шедевры.
Молодой шпинат
Шпинат содержит максимальное количество витаминов, клетчатки, железа, каротинов, фолиевой кислоты. Так что не упусти свой шанс полноценного обогащения организма необходимыми микро и макроэлементами. Так же помни о том, что эта листовой овощ занимает лидирующие позиции по содержанию йода. Шпинат способствует выведению из тела токсинов, укрепляет сосуды, нормализует работу ЖКТ. Добавляй его в смузи, в салат, в основное блюдо, например, к бобовым.
Зеленый горошек
Появление молодого зеленого горошка - в рационе - радостное событие для любого сезона. В нем море витаминов (А, В, С, РР), клетчатки и белка. У него есть даже целительные способности: обезболивающее при язве желудка (в виде пюре), предотвращает появление инфаркта, гипертонии, нормализует уровень сахара в крови, участвует в обменных процессах организма и борется со старением. Горошек низкокалорийный. Добавляй его в легкие овощные супы, освежающие салаты, наконец, просто ешь сырым.
Читайте также: Названы самые полезные калорийные продукты
Не упускай возможности насладиться вкусом, ароматом и пользой продуктов. Придумывай оригинальные, но простые рецепты для своего здоровья и хорошего самочувствия своей семьи.
Далеко не каждый из нас может похвастать регулярным употреблением достаточно количества овощей и зелени, особенно в зимний период.
По статистике, мы съедаем всего 3 порции фруктов и овощей, то есть ежедневно недобираем необходимых витаминов и минералов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Черешня
Черешня - ранняя ягода. Ее ждут все и не зря. Низкокалорийная черешня может принести пользу твоей фигуре, но при условии умеренного употребления. Ягода собрала в себе весь спектр полезностей: от витаминов В, С, Е, К, до кальция, магния, железа, йода и фосфор. Хочешь наладить обмен веществ и в целом работу кишечника? С черешней это можно сделать без проблем. Конечно, лучше всего ее есть в первозданном виде - только что сорванную с дерева. Но приготовить вкусные десерты и выпечку никто не запрещает.
Цветная капуста
Цветная капуста недооцененный овощ. Мы используем ее в привычном для многих рецепте - обжарить в кляре. Эта красотка с пышными формами создана для того, чтобы ею восхищались в сыром виде или с легкой паровой обработкой. Так она сохранит максимальное количество своих полезных веществ и всю вкусовую гамму. Цветная капуста оберегает наш организм от воспалительных процессов, благотворно влияет на работу ЖКТ, даже «дотягивается» своей пользой до волос и кожи. Обязательно включи в свое летнее меню этот овощ и не забудь заморозить соцветия на зиму.
Мята и мелисса
В эти травы можно влюбиться с первого вдоха. Ароматная мята и мелисса - королевы среди растительного мира. Витамины В, С, каротин, калий, кальций, железо, магний, марганец, медь, цинк - спектр полезных составляющих можно перечислять долго. Помни, что с травами можно не только заваривать чай, но и добавлять их в блюда: супы, салаты, утренние коктейли, домашнее мороженное, закуски из грибов и даже рыбные шедевры.
Молодой шпинат
Шпинат содержит максимальное количество витаминов, клетчатки, железа, каротинов, фолиевой кислоты. Так что не упусти свой шанс полноценного обогащения организма необходимыми микро и макроэлементами. Так же помни о том, что эта листовой овощ занимает лидирующие позиции по содержанию йода. Шпинат способствует выведению из тела токсинов, укрепляет сосуды, нормализует работу ЖКТ. Добавляй его в смузи, в салат, в основное блюдо, например, к бобовым.
Зеленый горошек
Появление молодого зеленого горошка - в рационе - радостное событие для любого сезона. В нем море витаминов (А, В, С, РР), клетчатки и белка. У него есть даже целительные способности: обезболивающее при язве желудка (в виде пюре), предотвращает появление инфаркта, гипертонии, нормализует уровень сахара в крови, участвует в обменных процессах организма и борется со старением. Горошек низкокалорийный. Добавляй его в легкие овощные супы, освежающие салаты, наконец, просто ешь сырым.
Читайте также: Названы самые полезные калорийные продукты
Не упускай возможности насладиться вкусом, ароматом и пользой продуктов. Придумывай оригинальные, но простые рецепты для своего здоровья и хорошего самочувствия своей семьи.
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