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Диетологи подсказали, как "сбросить" семь кг за неделю

Диетологи подсказали, как "сбросить" семь кг за неделюОсновным компонентом в питании служит кефир.

Кефирная диета одна из самых эффективных диет по борьбе с лишними килограммами, но перед тем как сесть на кефирную диету, Вы должны быть уверены, что у Вас нет противопоказаний.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Легендарная диета Ларисы Долиной всколыхнула в свое время общественность, ведь певица смогла похудеть и привести себя в форму в очень сжатые сроки, и выглядела она не только похудевшей, но и, буквально, сияющей. Как ей это удалось, как именно она похудела и какие правила диетического питания выработала Лариса Долина, мы расскажем в этой статье

Разумеется, имеются минусы и в этом подходе. Как и любая другая диета, долинская также подразумевает не совсем сбалансированное питание, поэтому здесь важно быть острожными и следить за самочувствием и состоянием организма в погоне за красотой. Возможны даже упадок сил и головокружения, а также существенное снижение уровня сахара в крови.

Как уже ясно из названия диеты, основным компонентом в питании служит популярный кисломолочный продукт – кефир. Поэтому выбрать надо такой, который действительно нравится по вкусу, и перед диетой лучше перепробовать предложения от разных производителей и остановиться на самом приемлемом для себя, потому что кефира в диете будет более чем достаточно. Не стоит экономить и на цене – самый дешевый вариант вряд ли будет самым полезным, а при резком снижении веса, отдавая предпочтение весьма скудному рациону, дополнительные витамины и другие полезные вещества вам точно пригодятся.

Основные правила диеты:
Кефир должен быть минимальной жирности, т.е. 0% или 1%.
2. Запрещено что-либо есть после 6 часов вечера.
3. Чай и кофе можно пить по утрам, но только без сахара.
4. При готовке продуктов соль добавлять нельзя.
5. Из-за резкого снижения веса могут проявиться проблемные участки на теле в виде обвисания кожи.
6. Рекомендуется параллельно принимать витаминные составы для поддержания нормальной работы всего организма.
7. Следует также делать хотя бы минимальную зарядку, но вот полноценных тренировок в зале в этот период лучше избегать, потому что сил из-за такого ограниченного рациона будет оставаться совсем немного.

В этой диете есть несколько вариантов питания, и каждый сможет найти наиболее подходящий именно для себя. Основная разница в продолжительности диет, объеме питания и некоторых различиях рациона.

Этот вариант диеты длится всего три дня. Но она может быть довольно стрессовой для организма. Подойдет, если надо срочно похудеть, например, к пляжному отпуску, а также в качестве очищения для организма. И такую диету повторять лучше не раньше, чем через месяц. Хотя в целом диета является довольно щадящей по сравнению с другими кефирными вариантами и способствует умеренному похудению.

Каких вспомогательных продуктов следует избегать в рационе кефирной диеты, рассчитанной на 3 дня: соль и сахар, а также растительное масло. Последний прием пищи должен происходить не позже 6 часов вечера. Сразу после еды нельзя лежать. А порции не должны превышать веса 150 грамм.

Примерное меню кефирной диеты день 1:

Завтрак 1: омлет (приготовить в духовке или в мультиварке) и кофе с молоком без сахара (или чай).
Завтрак 2: стакан кефира.
На обед: куриный суп без соли и масел.
На полдник: стакан кефира и печеное яблоко.
На ужин: печеный картофель, зеленый чай с чайной ложкой меда.
Второй ужин: стакан кефира.

Примерное меню кефирной диеты день 2:

Завтрак 1: манная каша, приготовленная на воде без сахара и соли, чай с медом.
Завтрак 2: стакан кефира (можно заменить на ломтик твердого сыра низкой жирности).
На обед: тушеная капуста (или морковь) с мясом без соли и масла.
Полдник: стакан кефира, запеченное яблочко.
На ужин: рыба на пару, чай без сахара с медом.
На второй ужин: стакан кефира.
Кефирная диета Ларисы Долиной, меню

Примерное меню кефирной диеты день 3:

Завтрак 1: яйцо и чай с чайной ложкой меда.
Завтрак 2: стакан кефира или одно зеленое яблочко.
На обед: грибной суп без соли.
На полдник: стакан кефира, запеченное яблоко.
На ужин: чернослив с морковью, протушенный на воде без масла, чай с медом.
Второй ужин: стакан кефира.

Выходить из диеты следует постепенно, в течение следующей недели необходимо исключать сладкое, еду лучше не солить при приготовлении – все это надо для лучшего закрепления результата. Повторить такую диету можно снова через несколько недель.

Эта диета является более строгой, и позволяет за семь дней убрать 7 килограммов. Основной принцип данной семидневной диеты – питание строго по часам (установите себе четкое время приема еды). Количество приемов еды в день может быть от 4 до 6. Но более дробное питание предпочтительнее, хотя далеко не всегда можно себе такой режим организовать.

Разумеется, последний прием еды в течение этой недели должен быть не позже 6 вечера. Указанный вес и количество продуктов даются на весь день, их следует самостоятельно разделить. Если есть возможность, то говорить лучше свежее каждый раз. Кефир выбираем с жирностью 0% или 1%. Если кефир вам совсем невмоготу, то можно его заменить нежирным натуральным йогуртом без добавок и наполнителей. Также в течение диеты можно в день дополнительно пить воду по мене потребности, но не раньше, чем через 30 минут после еды. Утром желудок тоже лучше запускать, выпивая стакан воды.

День первый: 400 гр запеченного в мундире картофеля и 500 мл кефира.
День второй: 200 гр нежирной сметаны (не более 15% жирности) и 500 мл кефира.
День третий: 200 гр нежирного творога и 500 мл кефира.
День четвертый: 500 гр филе курицы (отваренного без соли) и 500 мл кефира.
День пятый на выбор: 1 кг яблок (зеленых)/500 гр моркови/300 гр чернослива и 500 мл кефира.
День шестой: 1 литр кефира.
День седьмой: минимум 1 литр негазированной воды.

Диета является стрессовой для организма, но похудение происходит быстр и успешно. Выходить из нее необходимо постепенно и осторожно, ни в коем случае не переедать, как минимум в ближайшие дни и продолжать не есть после 6 вечера. Также желательно в течение следующей недели продолжать исключать сахар и соль во время приготовления блюд.
При соблюдении данной диеты за 14+7 дней можно сбросить около 8 килограммов. Перед началом диеты желательно сделать для себя разгрузочный день, например, на яблоках, а также применить клизму, а для избежания проблем с кишечником стоит пропить параллельно комплекс пробиотиков. Приемы пищи в данном варианте также должны быть расписанными строго по часам. Количество приемов еды в день – 6, установленные через каждые два часа. Последний – в 18.00. Также вам понадобится настойка из травы в объеме 50 мл, который необходимо выпивать до еды 3-4 раза в день.


Готовить травяную настойку необходимо каждое утро, для этого понадобятся: по 1 столовой ложке зверобоя, календулы и ромашки, залитых 200 мл горячей кипяченой воды. Когда этот травяной чай настоится, его необходимо процедить.

День первый: 400 гр отваренного в мундире картофеля, 500 мл кефира.
День второй: 400 гр нежирного творога, 500 мл кефира.
День третий: 400 гр фруктов, кроме винограда и бананов, 500 мл кефира.
День четвертый: 400 гр филе курицы, приготовленного на воде и без соли, 500 мл кефира.
День пятый: 400 гр фруктов, кроме винограда и бананов, 500 мл кефира.
День шестой: без еды, только 1,5 литра негазированной воды (можно больше при желании, но без фанатизма).
День седьмой: 400 гр фруктов, кроме винограда и бананов, 500 мл кефира.

После завершения первой недели диеты делается перерыв сроком на одну неделю, затем снова меню повторятся. Во время недельного перерыва необходимо избегать мучных изделий, острых, жирных и жареных блюд. Может вернуться до 1 кг сброшенного веса, но это нормально, ведь впереди еще одна неделя строгой кефирной диеты, которая поможет еще сбросить, а затем и лучше закрепить полученный результат при последующем правильном питании.

Кефирная диета Ларисы Долиной: противопоказания
При применении любой диеты очень важно не перестараться и в погоне за красивым телом не навредить организму.

Публикуем перечень противопоказаний, при которых строгие рецепты питания не уместны и даже категорически противопоказаны: воспалительный процесс в почках, заболевания желчного пузыря, проблемы с желудочно-кишечным трактом, воспалительные процессы в толстой кишке, проблемы с иммунной системой, заболевания сердечно-сосудистой системы, другие хронические заболевания.

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В любом случае, консультация с врачом лишней точно не будет, даже если на первый взгляд вопросов по состоянию организма у вас нет. Лучше перестраховаться и точно быть уверенной в своем здоровье и в том, что организму диета пойдет на пользу, а не во вред.
Беременным и кормящим сидеть на диете с кефиром категорически нельзя.
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 Теги: кефирная диета, похудение

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Сегодня, 16:46 » Автор: Ирина Шевченко
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