Раздел: Медицина
Врачи назвали самое полезное лакомство для желудка
Как наладить работу ЖКТ с помощью меда.
Народная мудрость гласит: «Мед – лучший друг желудка». Он улучшает пищеварение и усваивается организмом на 97–98 %.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Кроме того, мед значительно усиливает целебное действие трав, поэтому в лечебных целях часто используются смеси, настои и настойки лекарственных растений в сочетании с медом.
Рецепт 1
200 г зерен овса залить 1 л кипятка и томить на слабом огне до выпаривания 0,25 части жидкости, процедить. Принимать отвар теплым по 100 мл, растворив в нем 20 г меда, 3–4 раза в день до еды. Рекомендуется как общеукрепляющее средство, а также при болях в суставах, сопровождающих обменный артрит, при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника.
Рецепт 2
10 г сушеных измельченных корней лапчатки залить 500 мл кипятка, довести до кипения и варить на очень слабом огне в течение 15–20 минут, затем укутать и настаивать в течение 3 часов. Настой процедить, добавить 50 г меда. Пить по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуется при воспалениях в желудочно-кишечном тракте, язве желудка, заболеваниях печени, а также при поносе, дизентерии.
Рецепт 3
100 г меда растворить в 1 л яблочного сока или кипяченой воды комнатной температуры и пить по 150–200 мл 3–4 раза в день в течение 40–45 дней. Рекомендуется применять при хроническом энтероколите. В течение года провести 3 курса лечения.
Рецепт 4
10 г плодов черемухи, 10 г корней кровохлебки, 10 г плодов ольхи, 10 г мяты перечной, 10 г тмина, 10 г зверобоя и 10 г солодки перемешать, измельчить. 10 г смеси залить 500 мл кипятка, варить на слабом огне в течение 3 минут, затем укутать и настаивать в течение 2 часов. Теплый отвар процедить, растворить в нем 100 г меда. Принимать смесь по 100 мл 3 раза в день за 25–30 минут до еды. Рекомендуется при хроническом энтерите.
Рецепт 5
30 г меда растворить в 200 мл холодной кипяченой воды. Принимать за 15–20 минут до еды 3 раза в день в течение 1,5–2 месяцев. Рекомендуется применять при гастрите и колите (заболевание толстого кишечника).
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Рецепт 6
10 г сушеных измельченных цветков ромашки залить в термосе 750 мл кипятка, настаивать в течение 1,5–2 часов, процедить. В остывшем до 35–38 °C настое растворить 80 г меда. Полученную смесь выпить в течение дня в 3–4 приема. Курс лечения – 1,5 месяца. Рекомендуется при колите.
Народная мудрость гласит: «Мед – лучший друг желудка». Он улучшает пищеварение и усваивается организмом на 97–98 %.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Кроме того, мед значительно усиливает целебное действие трав, поэтому в лечебных целях часто используются смеси, настои и настойки лекарственных растений в сочетании с медом.
Рецепт 1
200 г зерен овса залить 1 л кипятка и томить на слабом огне до выпаривания 0,25 части жидкости, процедить. Принимать отвар теплым по 100 мл, растворив в нем 20 г меда, 3–4 раза в день до еды. Рекомендуется как общеукрепляющее средство, а также при болях в суставах, сопровождающих обменный артрит, при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника.
Рецепт 2
10 г сушеных измельченных корней лапчатки залить 500 мл кипятка, довести до кипения и варить на очень слабом огне в течение 15–20 минут, затем укутать и настаивать в течение 3 часов. Настой процедить, добавить 50 г меда. Пить по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуется при воспалениях в желудочно-кишечном тракте, язве желудка, заболеваниях печени, а также при поносе, дизентерии.
Рецепт 3
100 г меда растворить в 1 л яблочного сока или кипяченой воды комнатной температуры и пить по 150–200 мл 3–4 раза в день в течение 40–45 дней. Рекомендуется применять при хроническом энтероколите. В течение года провести 3 курса лечения.
Рецепт 4
10 г плодов черемухи, 10 г корней кровохлебки, 10 г плодов ольхи, 10 г мяты перечной, 10 г тмина, 10 г зверобоя и 10 г солодки перемешать, измельчить. 10 г смеси залить 500 мл кипятка, варить на слабом огне в течение 3 минут, затем укутать и настаивать в течение 2 часов. Теплый отвар процедить, растворить в нем 100 г меда. Принимать смесь по 100 мл 3 раза в день за 25–30 минут до еды. Рекомендуется при хроническом энтерите.
Рецепт 5
30 г меда растворить в 200 мл холодной кипяченой воды. Принимать за 15–20 минут до еды 3 раза в день в течение 1,5–2 месяцев. Рекомендуется применять при гастрите и колите (заболевание толстого кишечника).
Читайте также: Медики назвали самое полезное лакомство для сердца
Рецепт 6
10 г сушеных измельченных цветков ромашки залить в термосе 750 мл кипятка, настаивать в течение 1,5–2 часов, процедить. В остывшем до 35–38 °C настое растворить 80 г меда. Полученную смесь выпить в течение дня в 3–4 приема. Курс лечения – 1,5 месяца. Рекомендуется при колите.
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