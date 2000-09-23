Раздел: Медицина
Эти продукты врачи называют особенно полезными для женщин
Какие продукты уменьшат боль во время "критических дней"
Каждая женщина время от времени ощущает боль, спазмы, вздутие во время критических дней. Кто-то считает это нормальным явлением, которое нужно перетерпеть, другие – употребляют сильные препараты, уменьшающие неприятные ощущения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Употребление некоторых продуктов может частично уменьшить боль.
1. Арахис
Этот продукт не только вкусный, но и богатый магнием, и способен уменьшить вздутие живота и улучшить настроение. Он также регулирует уровень серотонина в мозге.
2. Жирная рыба
Жирные кислоты омега-3, которые есть во многих видах рыбы, могут помочь уменьшить боли во время критических дней. Для этого ешьте сардину, лосося, сельдь или устриц.
3. Черный шоколад
Даже если вы любите молочный или белый шоколад, не стоит во время критических дней отказываться от черного шоколада. Последний содержит магний, который помогает облегчить судороги и улучшает настроение. Черный шоколад содержит флавоноиды, которые улучшают ваше здоровье, и эндорфины, которые являются естественным болеутоляющим.
4. Зеленые овощи и зелень
Вся зелень является отличным источником магния, который необходим женскому организму во время менструаций. Перец, шпинат, руккола, капуста и брокколи способны уменьшить спазмы.
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5. Бананы
В этих продуктах содержится большое количество витамина B6 и калия, которые уменьшают вздутие живота. Калий является отличным помощником в борьбе со спазмами.
Каждая женщина время от времени ощущает боль, спазмы, вздутие во время критических дней. Кто-то считает это нормальным явлением, которое нужно перетерпеть, другие – употребляют сильные препараты, уменьшающие неприятные ощущения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Употребление некоторых продуктов может частично уменьшить боль.
1. Арахис
Этот продукт не только вкусный, но и богатый магнием, и способен уменьшить вздутие живота и улучшить настроение. Он также регулирует уровень серотонина в мозге.
2. Жирная рыба
Жирные кислоты омега-3, которые есть во многих видах рыбы, могут помочь уменьшить боли во время критических дней. Для этого ешьте сардину, лосося, сельдь или устриц.
3. Черный шоколад
Даже если вы любите молочный или белый шоколад, не стоит во время критических дней отказываться от черного шоколада. Последний содержит магний, который помогает облегчить судороги и улучшает настроение. Черный шоколад содержит флавоноиды, которые улучшают ваше здоровье, и эндорфины, которые являются естественным болеутоляющим.
4. Зеленые овощи и зелень
Вся зелень является отличным источником магния, который необходим женскому организму во время менструаций. Перец, шпинат, руккола, капуста и брокколи способны уменьшить спазмы.
Читайте также: Врачи назвали продукты, особенно полезные при гипертонии
5. Бананы
В этих продуктах содержится большое количество витамина B6 и калия, которые уменьшают вздутие живота. Калий является отличным помощником в борьбе со спазмами.
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