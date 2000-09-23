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Медики назвали самые опасные болезни сердца

Медики назвали самые опасные болезни сердцаОт этого умирают даже 21-летние парни

Врачи призывают беречь здоровье сердца, ведь от попадания в отделение кардиологии в наше время не застрахованы и 20-летние, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В зоне риска преимущественно мужчины. Но есть факторы, ускоряющие инфаркт независимо от пола: сидячий образ жизни, работа в ночное время, избыточный вес, сахарный диабет, вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем. Корреспондент телеканала "Украина" Наталья Малярчук пообщалась с медиками и назвала самые опасные болезни сердца.

На первом месте в топе сердечных болезней – стенокардия. Это предынфарктное состояние, которое может уложить в больничную койку даже молодого человека. Первый признак – боль в груди. При малейших проявлениях этой болезни надо бежать к врачу, иначе вам обеспечен инфаркт. Он занимает второе место нашего ТОПа. Так произошло с украинцем Николаем Кушниром, ему 54 года.

"Я всегда проходил медкомиссии, занимался спортом. Работаю военнослужащим и никогда не имел проблем с сердцем", – говорит он.

Николай говорит, что в реанимации вместе с ним лежал совсем молодой парень – 21 год, тоже после инфаркта.

На третьем месте рейтинга опасных сердечных болезней – инсульт. Он не жалеет даже 30-летних.

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Врачи советуют мужчинам после 35 лет регулярно проверят свое артериальное давление, соблюдать диету. А самое главное не перегружаться: шансы заработать болезнь сердца в труженика на треть больше, чем у человека с нормальным рабочим ритмом.
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 Теги: сердце, болезни

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Вчера, 23:56 » Автор: Татьяна Ларина
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