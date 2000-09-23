Раздел: Медицина
Медики назвали самые опасные болезни сердца
От этого умирают даже 21-летние парни
Врачи призывают беречь здоровье сердца, ведь от попадания в отделение кардиологии в наше время не застрахованы и 20-летние, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В зоне риска преимущественно мужчины. Но есть факторы, ускоряющие инфаркт независимо от пола: сидячий образ жизни, работа в ночное время, избыточный вес, сахарный диабет, вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем. Корреспондент телеканала "Украина" Наталья Малярчук пообщалась с медиками и назвала самые опасные болезни сердца.
На первом месте в топе сердечных болезней – стенокардия. Это предынфарктное состояние, которое может уложить в больничную койку даже молодого человека. Первый признак – боль в груди. При малейших проявлениях этой болезни надо бежать к врачу, иначе вам обеспечен инфаркт. Он занимает второе место нашего ТОПа. Так произошло с украинцем Николаем Кушниром, ему 54 года.
"Я всегда проходил медкомиссии, занимался спортом. Работаю военнослужащим и никогда не имел проблем с сердцем", – говорит он.
Николай говорит, что в реанимации вместе с ним лежал совсем молодой парень – 21 год, тоже после инфаркта.
На третьем месте рейтинга опасных сердечных болезней – инсульт. Он не жалеет даже 30-летних.
Читайте также: Названы самые опасные для здоровья продукты
Врачи советуют мужчинам после 35 лет регулярно проверят свое артериальное давление, соблюдать диету. А самое главное не перегружаться: шансы заработать болезнь сердца в труженика на треть больше, чем у человека с нормальным рабочим ритмом.
Врачи призывают беречь здоровье сердца, ведь от попадания в отделение кардиологии в наше время не застрахованы и 20-летние, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В зоне риска преимущественно мужчины. Но есть факторы, ускоряющие инфаркт независимо от пола: сидячий образ жизни, работа в ночное время, избыточный вес, сахарный диабет, вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем. Корреспондент телеканала "Украина" Наталья Малярчук пообщалась с медиками и назвала самые опасные болезни сердца.
На первом месте в топе сердечных болезней – стенокардия. Это предынфарктное состояние, которое может уложить в больничную койку даже молодого человека. Первый признак – боль в груди. При малейших проявлениях этой болезни надо бежать к врачу, иначе вам обеспечен инфаркт. Он занимает второе место нашего ТОПа. Так произошло с украинцем Николаем Кушниром, ему 54 года.
"Я всегда проходил медкомиссии, занимался спортом. Работаю военнослужащим и никогда не имел проблем с сердцем", – говорит он.
Николай говорит, что в реанимации вместе с ним лежал совсем молодой парень – 21 год, тоже после инфаркта.
На третьем месте рейтинга опасных сердечных болезней – инсульт. Он не жалеет даже 30-летних.
Читайте также: Названы самые опасные для здоровья продукты
Врачи советуют мужчинам после 35 лет регулярно проверят свое артериальное давление, соблюдать диету. А самое главное не перегружаться: шансы заработать болезнь сердца в труженика на треть больше, чем у человека с нормальным рабочим ритмом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
154
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
Оставьте свой комментарий