Раздел: Медицина
Врачи рассказали, кому полезно есть тыкву
Этот овощ способствует оздоровлению сердца и сосудов.
Медики советуют в осенний период как можно чаще включать в свое меню тыкву. Этот овощ улучшает состояние сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию в нем железа, калия, магния, а также витаминов (А, В12, С) и клетчатки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Регулярное употребление тыквы поможет избежать атеросклероза, поскольку этот овощ обладает свойством снижать уровень плохого холестерина в крови. Тыква полезна при гипертонии, нарушении кровообращения, тахикардии, железодефицитной анемии, стенокардии и других заболеваниях сердца и сосудов.
Специалисты советуют употреблять этот овощ также людям, которые страдают от депрессии, бессонницы, при синдроме хронической усталости, снижении иммунитета.
Благодаря высокому содержанию клетчатки, этот осенний овощ рекомендован при нарушении процессов пищеварения (холецистит, панкреатит, гастрит), интоксикации организма.
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Сок из тыквы обладает мочегонным действием, избавляет от отечности и улучшает работу кишечника.
Медики советуют в осенний период как можно чаще включать в свое меню тыкву. Этот овощ улучшает состояние сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию в нем железа, калия, магния, а также витаминов (А, В12, С) и клетчатки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Регулярное употребление тыквы поможет избежать атеросклероза, поскольку этот овощ обладает свойством снижать уровень плохого холестерина в крови. Тыква полезна при гипертонии, нарушении кровообращения, тахикардии, железодефицитной анемии, стенокардии и других заболеваниях сердца и сосудов.
Специалисты советуют употреблять этот овощ также людям, которые страдают от депрессии, бессонницы, при синдроме хронической усталости, снижении иммунитета.
Благодаря высокому содержанию клетчатки, этот осенний овощ рекомендован при нарушении процессов пищеварения (холецистит, панкреатит, гастрит), интоксикации организма.
Читайте также: Медики назвали самые опасные болезни сердца
Сок из тыквы обладает мочегонным действием, избавляет от отечности и улучшает работу кишечника.
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