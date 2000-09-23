Раздел: Медицина
Медики рассказали, когда нужно пить воду
Стакан воды натощак полезен для организма.
Пить воду по утрам - это очень полезная привычка. Приучите себя начинать день со стакана воды, и вы обязательно сохраните и улучшите своё здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Во-первых, вода с утра улучшает метаболизм. Главное правило похудения – нормальный обмен веществ, а вода способствует ему. Поэтому небольшой выпитый сосуд может стать твоим первым шагом к желанной фигуре.
Во-вторых, вода помогает организму выводить токсины. Ни одна чистка или диета не сможет полностью очистить твой организм, если ты не будешь поддерживать этот процесс постоянным приемом воды. А стакан воды натощак способствует очень быстрому выведению вредных веществ из организма.
В-третьих, вода сдерживает аппетит. Наполнив желудок водой, ты точно не сможешь переесть, а желание кушать не будет таким сильным.
К тому же, вода вовлекает жировые запасы в процесс обмена веществ. В-четвертых, вода снижает уровень кислотности. Такое ее свойство поможет устранить изжогу и предотвратит появление камней в почках.
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Пить воду нужно обязательно теплую за 30-40 минут до завтрака. А если ты вдруг не очень любишь обычную воду, можешь смешивать ее с медом или добавлять немного лимона.
Пить воду по утрам - это очень полезная привычка. Приучите себя начинать день со стакана воды, и вы обязательно сохраните и улучшите своё здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Во-первых, вода с утра улучшает метаболизм. Главное правило похудения – нормальный обмен веществ, а вода способствует ему. Поэтому небольшой выпитый сосуд может стать твоим первым шагом к желанной фигуре.
Во-вторых, вода помогает организму выводить токсины. Ни одна чистка или диета не сможет полностью очистить твой организм, если ты не будешь поддерживать этот процесс постоянным приемом воды. А стакан воды натощак способствует очень быстрому выведению вредных веществ из организма.
В-третьих, вода сдерживает аппетит. Наполнив желудок водой, ты точно не сможешь переесть, а желание кушать не будет таким сильным.
К тому же, вода вовлекает жировые запасы в процесс обмена веществ. В-четвертых, вода снижает уровень кислотности. Такое ее свойство поможет устранить изжогу и предотвратит появление камней в почках.
Читайте также: Врачи рассказали, кому полезно есть тыкву
Пить воду нужно обязательно теплую за 30-40 минут до завтрака. А если ты вдруг не очень любишь обычную воду, можешь смешивать ее с медом или добавлять немного лимона.
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