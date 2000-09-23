Раздел: Медицина
Врачи рассказали о влиянии алкоголя на память
Спиртное имеет специфическое влияние на мозг человека.
В свете волны признаний жертв сексуального насилия во всём мире, учёные решили подробнее выяснить влияние разных доз алкоголя на память человека в стрессовых и рутинных ситуациях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Учёные подтвердили, что дозы алкоголя не влияют на конкретный участок мозга, отвечающий за воспоминания. Алкоголь попадает в кровь, а вместе с ней воздействует на весь мозг. Поэтому после 2, 4, 8 и 10 бокалов «горячительного» человек всё больше расслабляется, становится общительнее. Затем наступает фаза сверхэмоциональности, когда человек поглощён инстинктами и не может адекватно расценивать свои действия.
На самом деле, похоже мозг работает ежедневно. Проделывая одинаковую работу изо дня в день, памяти не за что ухватиться. Ничего не кажется настолько интересным, потому часто трудно вспомнить, во что были одеты коллеги, что каждый заказал на обед и другие обыденные события.
Однако если посреди рабочего дня в урне загорится мусор, то это событие память закодирует и извлечёт из хранилища в нужное время. Но даже здесь она не зафиксирует всё: незначительные детали будут забыты. Так же происходит и во время употребления алкоголя.
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Существует вероятность, что совершённое над ним насилие человек запомнит даже в состоянии, когда ему с трудом удастся держаться на ногах или дышать. Но лица, обстоятельства, окружение и прочие нюансы останутся тайной.
В свете волны признаний жертв сексуального насилия во всём мире, учёные решили подробнее выяснить влияние разных доз алкоголя на память человека в стрессовых и рутинных ситуациях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Учёные подтвердили, что дозы алкоголя не влияют на конкретный участок мозга, отвечающий за воспоминания. Алкоголь попадает в кровь, а вместе с ней воздействует на весь мозг. Поэтому после 2, 4, 8 и 10 бокалов «горячительного» человек всё больше расслабляется, становится общительнее. Затем наступает фаза сверхэмоциональности, когда человек поглощён инстинктами и не может адекватно расценивать свои действия.
На самом деле, похоже мозг работает ежедневно. Проделывая одинаковую работу изо дня в день, памяти не за что ухватиться. Ничего не кажется настолько интересным, потому часто трудно вспомнить, во что были одеты коллеги, что каждый заказал на обед и другие обыденные события.
Однако если посреди рабочего дня в урне загорится мусор, то это событие память закодирует и извлечёт из хранилища в нужное время. Но даже здесь она не зафиксирует всё: незначительные детали будут забыты. Так же происходит и во время употребления алкоголя.
Читайте также: Медики рассказали, когда нужно пить воду
Существует вероятность, что совершённое над ним насилие человек запомнит даже в состоянии, когда ему с трудом удастся держаться на ногах или дышать. Но лица, обстоятельства, окружение и прочие нюансы останутся тайной.
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