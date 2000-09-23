Раздел: Медицина
Эффективные советы для похудения в офисе
Как совместить работу и похудение.
Женщинам хочется успеть и на работу, и в спортзал, и на встречу к друзьям, но что делать, если работа в офисе не оставляет времени на тренировки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Если большую часть рабочего дня вы проводите в положении сидя, нужны простые, но эффективные упражнения.
Пресс – втягивание живота. Работайте с мышцами пресса, не поднимаясь с рабочего места. На выдохе втягивайте живот как можно сильнее, задержите такое положение на 3-4 секунды. Расслабьте мышцы на вдохе. Для начала достаточно 10 повторов. Дальше - чем больше, тем лучше. Кстати, упражнение прорабатывает не только пресс, но и стимулирует работу кишечника.
Ягодицы – сжатие и подъем. Сядьте на край стула. Корпус наклоните немного вперед. Руки держите перед собой на столе, но не опирайтесь на него. Сожми ягодичные мышцы, усилием приподнимите таз над стулом буквально на несколько миллиметров. Останьтесь в положении на пару секунд. Вернитесь в исходную точку. Повторите минимум 15 раз. Если выполнять упражнение усердно, то ягодицы начнут «гореть».
Бедра - приседания «все включено». Для приседаний придется встать со стула. При выполнении упражнения задействованы не только ноги: тазобедренные суставы, ягодицы и мышцы спины также включаются в работу. Бедра в нижней точке должны быть параллельны полу. Не приседайте глубоко. Выполните с прямой спиной упражнение 15-20 раз, в несколько подходов.
Отметим, что есть несколько проверенных способов, как совмещать работу и тренировки:
Питание на работе
Если ты серьезно и решительно настроен тренироваться, и добиваться в своих тренировках хороших результатов, то и к вопросу питания нужно подойти со всей серьезностью. Одного приема пищи за время, проведенное на работе, будет недостаточно. Лучше кушать меньше, но чаще. Приноси еду с собой или находи время на перекусы несколько раз в день.
Тренировки в выходной день
Если тебе так и не удалось выкроить время на занятия во время рабочей недели, что очень сомнительно, то учти, что тренировки по выходным – не самый лучший вариант и большой пользы вряд ли принесут.
Мышцам необходима регулярная нагрузка, а также время для их восстановления. Так, очень усердные, но редкие тренировки принесут больше вреда твоему организму, чем пользы.
Поэтому советуем все же находить время среди недели для посещения тренажерного зала.
Дневные тренировки
Если смотреть с точки зрения питания, то тренировки в обед – это самый лучший вариант. Тебе удастся спокойно позавтракать и нормально покушать после тренировки. Но тут проблемы следующие – ограниченное время обеденного перерыва, а также не всегда найдется тренажерный зал неподалеку от работы.
Но если эти два момента не являются для тебя проблемой, и ты можешь смело покинуть рабочее место на полтора часа, то смело отправляйся в зал.
Тренировки после работы
В этом случае твоими главными противниками могут стать усталость и лень. Как оправдание будут напряженный трудовой день, приглашение коллег расслабиться после работы в баре или элементарное желание побыть дома с семьей.
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Еще одним минусом вечерних тренировок является то, что в это время в тренажерных залах наибольшее скопление людей, ведь именно в это время у всех есть больше возможности проводить свои тренировки. И не будет чем-то удивительным то, что тебе придется ждать, пока освободится нужный тебе тренажер.
Женщинам хочется успеть и на работу, и в спортзал, и на встречу к друзьям, но что делать, если работа в офисе не оставляет времени на тренировки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Если большую часть рабочего дня вы проводите в положении сидя, нужны простые, но эффективные упражнения.
Пресс – втягивание живота. Работайте с мышцами пресса, не поднимаясь с рабочего места. На выдохе втягивайте живот как можно сильнее, задержите такое положение на 3-4 секунды. Расслабьте мышцы на вдохе. Для начала достаточно 10 повторов. Дальше - чем больше, тем лучше. Кстати, упражнение прорабатывает не только пресс, но и стимулирует работу кишечника.
Ягодицы – сжатие и подъем. Сядьте на край стула. Корпус наклоните немного вперед. Руки держите перед собой на столе, но не опирайтесь на него. Сожми ягодичные мышцы, усилием приподнимите таз над стулом буквально на несколько миллиметров. Останьтесь в положении на пару секунд. Вернитесь в исходную точку. Повторите минимум 15 раз. Если выполнять упражнение усердно, то ягодицы начнут «гореть».
Бедра - приседания «все включено». Для приседаний придется встать со стула. При выполнении упражнения задействованы не только ноги: тазобедренные суставы, ягодицы и мышцы спины также включаются в работу. Бедра в нижней точке должны быть параллельны полу. Не приседайте глубоко. Выполните с прямой спиной упражнение 15-20 раз, в несколько подходов.
Отметим, что есть несколько проверенных способов, как совмещать работу и тренировки:
Питание на работе
Если ты серьезно и решительно настроен тренироваться, и добиваться в своих тренировках хороших результатов, то и к вопросу питания нужно подойти со всей серьезностью. Одного приема пищи за время, проведенное на работе, будет недостаточно. Лучше кушать меньше, но чаще. Приноси еду с собой или находи время на перекусы несколько раз в день.
Тренировки в выходной день
Если тебе так и не удалось выкроить время на занятия во время рабочей недели, что очень сомнительно, то учти, что тренировки по выходным – не самый лучший вариант и большой пользы вряд ли принесут.
Мышцам необходима регулярная нагрузка, а также время для их восстановления. Так, очень усердные, но редкие тренировки принесут больше вреда твоему организму, чем пользы.
Поэтому советуем все же находить время среди недели для посещения тренажерного зала.
Дневные тренировки
Если смотреть с точки зрения питания, то тренировки в обед – это самый лучший вариант. Тебе удастся спокойно позавтракать и нормально покушать после тренировки. Но тут проблемы следующие – ограниченное время обеденного перерыва, а также не всегда найдется тренажерный зал неподалеку от работы.
Но если эти два момента не являются для тебя проблемой, и ты можешь смело покинуть рабочее место на полтора часа, то смело отправляйся в зал.
Тренировки после работы
В этом случае твоими главными противниками могут стать усталость и лень. Как оправдание будут напряженный трудовой день, приглашение коллег расслабиться после работы в баре или элементарное желание побыть дома с семьей.
Читайте также: Советы фитнес-экспертов тем, кто хочет иметь красивую фигуру
Еще одним минусом вечерних тренировок является то, что в это время в тренажерных залах наибольшее скопление людей, ведь именно в это время у всех есть больше возможности проводить свои тренировки. И не будет чем-то удивительным то, что тебе придется ждать, пока освободится нужный тебе тренажер.
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