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Раздел: Медицина  
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Названы самые вредные продукты осеннего рациона

Названы самые вредные продукты осеннего рационаКак изменяется рацион с похолоданием.

В осенние месяцы нужно очень серьезно подходить к рациону питания, поскольку некоторые овощные соки, готовые обеды и копчености могут негативно повлиять на самочувствие. Медики опубликовали список из самых вредных продуктов питания в осеннее время года, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Также они предупредили, что суточная норма соли не должна превышать 15 граммов. Некоторые люди, как утверждают медики, даже не подозревают о том, что многие продукты содержат огромное количество соли. В список попали продукты, о содержании соли в которых известно практически всем: чипсы и копчености. Но эксперты предупреждают: в некоторых готовых блюдах количество соли намного больше, чем в тех же чипсах.

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В первую очередь, это готовые обеды. В одной упаковке супа соли может быть больше, чем в соленых огурцах. Также соли очень много в готовых сухих завтраках, однако при их употреблении соль не чувствуется из-за огромного количества сахара. Готовые овощные соки – еще одна опасность, ведь соль в этом продукте используется как консервант.
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 Теги: осень, рацион, соль, вред, продукты

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Сегодня, 11:36 » Автор: Алена Шимко
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