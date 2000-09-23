Раздел: Медицина
Эти продукты улучшат настроение осенью
Еда, которая спасает от депрессии.
Употребление средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, фруктов, овощей и орехов, уменьшает риск депрессий на 30%. Это объясняется способностью данного вида питания снижать уровень воспалений в организме, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Каждый год человечество тратит десятки миллиардов долларов на покупку антидепрессантов, производители которых собирают солидную прибыль. Уровень депрессий растёт, что объясняется повышенным уровнем стресса и постоянным вызовом, который бросает человечеству современный стремительный образ жизни. Однако депрессивность поддается воздействию не только мощных лекарств с опасными побочными эффектами. Исследование показало, что средиземноморская диета, содержащая большое количество рыбы, фруктов, овощей и орехов, снижает риск столкнуться с депрессией.
Ученые провели метаанализ десятков исследование, который показал, что употребление растительных продуктов на треть уменьшает вероятность столкнуться с депрессией. Получено ещё одно убедительное доказательство связи между качеством диеты и психическим здоровьем человека. Средиземноморская диета также богата оливковым маслом, бобами и даже красным вином. Все эти ингредиенты снижают уровень воспалений в организме. А ученые из Университетского колледжа Лондона, которые и проанализировали 41 исследование, считают, что чем ниже уровень хронических воспалений, тем ниже вероятность депрессий.
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Совершенно нормально время от времени сталкиваться с плохим настроением, но жертвы депрессии ощущают тоску и безысходность на протяжении недель, месяцев и даже лет. С депрессией может столкнуться любой человек в любом возрасте, это очень распространенное и тяжёлое психическое нарушение. К сожалению, его нельзя игнорировать или просто пережидать, поскольку симптомы депрессии негативно влияют на качество жизни. Депрессия вызывает и физиологические сбои вроде снижения аппетита, бессонницы и усталости, в экстремальных случаях она приводит к суициду. Вот почему жертвам депрессий нужно обращаться за профессиональной помощью к врачам.
Употребление средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, фруктов, овощей и орехов, уменьшает риск депрессий на 30%. Это объясняется способностью данного вида питания снижать уровень воспалений в организме, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Каждый год человечество тратит десятки миллиардов долларов на покупку антидепрессантов, производители которых собирают солидную прибыль. Уровень депрессий растёт, что объясняется повышенным уровнем стресса и постоянным вызовом, который бросает человечеству современный стремительный образ жизни. Однако депрессивность поддается воздействию не только мощных лекарств с опасными побочными эффектами. Исследование показало, что средиземноморская диета, содержащая большое количество рыбы, фруктов, овощей и орехов, снижает риск столкнуться с депрессией.
Ученые провели метаанализ десятков исследование, который показал, что употребление растительных продуктов на треть уменьшает вероятность столкнуться с депрессией. Получено ещё одно убедительное доказательство связи между качеством диеты и психическим здоровьем человека. Средиземноморская диета также богата оливковым маслом, бобами и даже красным вином. Все эти ингредиенты снижают уровень воспалений в организме. А ученые из Университетского колледжа Лондона, которые и проанализировали 41 исследование, считают, что чем ниже уровень хронических воспалений, тем ниже вероятность депрессий.
Читайте также: Медики рассказали, какие продукты улучшат пищеварение
Совершенно нормально время от времени сталкиваться с плохим настроением, но жертвы депрессии ощущают тоску и безысходность на протяжении недель, месяцев и даже лет. С депрессией может столкнуться любой человек в любом возрасте, это очень распространенное и тяжёлое психическое нарушение. К сожалению, его нельзя игнорировать или просто пережидать, поскольку симптомы депрессии негативно влияют на качество жизни. Депрессия вызывает и физиологические сбои вроде снижения аппетита, бессонницы и усталости, в экстремальных случаях она приводит к суициду. Вот почему жертвам депрессий нужно обращаться за профессиональной помощью к врачам.
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