Раздел: Медицина
Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья
Как победить похмелье за 11 минут.
Эксперты из Сиднея назвали одно необычное средство, которое поможет не только облегчить неприятные симптомы, но и за 11 минут победить похмелье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Согласно эксперту по медитации в Сиднее Рори Кинселле, его древняя практика релаксации является настоящим прорывом среди всех известных домашних способов по преодолению похмелья. Кинселле обещает, что медитация на протяжении всего 11 минут способна вернуть энергию и победить неприятные последствия злоупотребления алкоголем.
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Более того, учёными уже доказано, что регулярная медитация уменьшает беспокойство, депрессию и боль, значительно укрепляет иммунитет, восполняет недостаток сна, а сфокусированность во время практик эффективно помогает справиться со стрессом.
Эксперты из Сиднея назвали одно необычное средство, которое поможет не только облегчить неприятные симптомы, но и за 11 минут победить похмелье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Согласно эксперту по медитации в Сиднее Рори Кинселле, его древняя практика релаксации является настоящим прорывом среди всех известных домашних способов по преодолению похмелья. Кинселле обещает, что медитация на протяжении всего 11 минут способна вернуть энергию и победить неприятные последствия злоупотребления алкоголем.
Читайте также: Врачи подсказали, как быстро избавиться от вздутия живота
Более того, учёными уже доказано, что регулярная медитация уменьшает беспокойство, депрессию и боль, значительно укрепляет иммунитет, восполняет недостаток сна, а сфокусированность во время практик эффективно помогает справиться со стрессом.
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