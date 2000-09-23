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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья

Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмельяКак победить похмелье за 11 минут.

Эксперты из Сиднея назвали одно необычное средство, которое поможет не только облегчить неприятные симптомы, но и за 11 минут победить похмелье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Согласно эксперту по медитации в Сиднее Рори Кинселле, его древняя практика релаксации является настоящим прорывом среди всех известных домашних способов по преодолению похмелья. Кинселле обещает, что медитация на протяжении всего 11 минут способна вернуть энергию и победить неприятные последствия злоупотребления алкоголем.

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Более того, учёными уже доказано, что регулярная медитация уменьшает беспокойство, депрессию и боль, значительно укрепляет иммунитет, восполняет недостаток сна, а сфокусированность во время практик эффективно помогает справиться со стрессом.
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 Теги: похмелье, лечение, метод

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Сегодня, 15:16 » Автор: Алена Шимко
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