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Медики назвали лечебные свойства пива

Медики назвали лечебные свойства пиваЛидером по пользе стало темное пиво.

Обычно, когда речь заходит о пользе спиртного, за свои лучшие качества превозносится красное вино. Но пиво, как свидетельствуют данные научных исследований, тоже может улучшать состояние и функции организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.

В частности, ученые указывают на то, что пиво является превосходным источником кремния, важного для хорошего состояния скелета. Именно кремний необходим организму для нормального усвоения кальция, укрепляющего кости. Дефицит кремния может стать причиной развития остеопороза – заболевания, разрушающего костную ткань. Этим элементом особенно богато традиционное ячменное пиво.

Кроме того, пиво относится к продуктам, богатым железом и благодаря этому свойству рекомендуемым людям с анемией, при которой наблюдается недостаток гемоглобина. Лидером по содержанию железа в своем составе является темное пиво.

Полезно пиво и для борьбы с депрессией, оно обладает способностью улучшать настроение. В солодовом ячмене, идущем на изготовление пива, содержится горденин, к которому чувствительны те же рецепторы головного мозга, которые реагируют на гормон удовольствия дофамин. При этом поставщиком этого «вещества радости» может быть даже безалкогольное пиво.

Употребление пива может быть профилактикой атеросклероза – разрушительного процесса в сосудах, ведущего к инсультам и инфарктам. Ученые отмечают, что по сравнению со многими другими алкогольными напитками пиво как никакой вид спиртного насыщен антиоксидантов. Прежде всего этим отличаются темные сорта пива.

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Другое опасное заболевание, защиту от которого может давать употребление пива, - это болезнь Альцгеймера. Исследования показали, что пиво обладает свойством тормозить процесс накопления в тканях головного мозга белков, которые формируют амилоидные бляшки, провоцирующие развитие слабоумия.
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 Теги: пиво, польза

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Сегодня, 17:00 » Автор: Алена Шимко
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