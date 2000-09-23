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Раздел: Медицина  
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Употребление алкоголя вызывает семь видов рака

Употребление алкоголя вызывает семь видов ракаНе существует безопасной дозы алкоголя.

Даже небольшие порции спиртного способны увеличить риск развития окнологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии. О результатах проделанной работы рассказывает издание Addiction.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Во многих странах алкоголизм является одной из основных причин смертности населения. Спиртное убивает больше людей, чем любой наркотик из-за своей распространенности и доступности.

Особенно коварен «пятничный» алкоголизм. Более серьезные формы зависимости произрастают в основном из желания выпить в конце рабочей недели.

Согласно современным представлениям медицины, чрезмерное увлечение алкоголем приводит к болезням сердца, сосудов и печени. Доказано также влияние употребление алкоголя на риск развития семи типов рака: ротовой полости, гортани, пищевода, толстого, тонкого кишечника, печени, молочной железы.

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Исследователи обращают внимание: не существует безопасной дозы алкоголя. Даже 200-250 граммов вина в день повышают риск рака груди у женщин на 16%. «Они думают, что употребление алкоголя может привести только к раку печени, но данное исследование подтверждает, что алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные – рак кишечника и молочной железы.», - говорит Сюзанна Браун, участник программы Всемирного фонда исследования рака.
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 Теги: алкоголь, рак

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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