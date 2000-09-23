Раздел: Медицина
Названа необычная причина когнитивных проблем в старости
Специалисты проводили тесты на словарный запас и память.
Чешские ученые из Национального института психического здоровья. изучили сведения о более 20 тысячах человек из 16 европейских стран и смогли обнаружить, что на когнитивном здоровье человека в пожилом возрасте крайне негативно сказывается жизнь за чертой бедности в детстве. Результаты исследования ученых опубликовал журнал Neurology.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«Люди, детство которых было бедным, в старости хуже запоминали слова и отличались не таким богатым словарным запасом», - сообщили авторы проекта в публикации журнала.
Учеными были рассмотрены данные 20 244 человек возрастом (в среднем) 71 год. В течение двух лет этих людей периодически приглашали для тестирования, позволявшего оценить когнитивный спад у пожилых участников. К началу эксперимента ни у кого из испытуемых не было нейродегенеративных заболеваний.
Также учитывались побочные переменные – уровень образования, индекс массы тела, потребление алкоголя и табака, характер работы, наличие партнера, депрессия.
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Итоги эксперимента оказались следующими. Группа людей, чье детство прошло за чертой бедности, продемонстрировала не только более низкий уровень образования, но и худшие результаты по пройденным когнитивным тестам. Неблагоприятные условия жизни в детстве могут иметь серьезные последствия для интеллекта в будущем, хотя и не влияют на скорость когнитивного спада, резюмировали авторы исследовательского проекта.
Чешские ученые из Национального института психического здоровья. изучили сведения о более 20 тысячах человек из 16 европейских стран и смогли обнаружить, что на когнитивном здоровье человека в пожилом возрасте крайне негативно сказывается жизнь за чертой бедности в детстве. Результаты исследования ученых опубликовал журнал Neurology.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«Люди, детство которых было бедным, в старости хуже запоминали слова и отличались не таким богатым словарным запасом», - сообщили авторы проекта в публикации журнала.
Учеными были рассмотрены данные 20 244 человек возрастом (в среднем) 71 год. В течение двух лет этих людей периодически приглашали для тестирования, позволявшего оценить когнитивный спад у пожилых участников. К началу эксперимента ни у кого из испытуемых не было нейродегенеративных заболеваний.
Также учитывались побочные переменные – уровень образования, индекс массы тела, потребление алкоголя и табака, характер работы, наличие партнера, депрессия.
Читайте также: Названа необычная причина диабета
Итоги эксперимента оказались следующими. Группа людей, чье детство прошло за чертой бедности, продемонстрировала не только более низкий уровень образования, но и худшие результаты по пройденным когнитивным тестам. Неблагоприятные условия жизни в детстве могут иметь серьезные последствия для интеллекта в будущем, хотя и не влияют на скорость когнитивного спада, резюмировали авторы исследовательского проекта.
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