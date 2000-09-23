» » Названа необычная причина когнитивных проблем в старости
Раздел: Медицина  
0

Названа необычная причина когнитивных проблем в старости

Названа необычная причина когнитивных проблем в старостиСпециалисты проводили тесты на словарный запас и память.

Чешские ученые из Национального института психического здоровья. изучили сведения о более 20 тысячах человек из 16 европейских стран и смогли обнаружить, что на когнитивном здоровье человека в пожилом возрасте крайне негативно сказывается жизнь за чертой бедности в детстве. Результаты исследования ученых опубликовал журнал Neurology.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

«Люди, детство которых было бедным, в старости хуже запоминали слова и отличались не таким богатым словарным запасом», - сообщили авторы проекта в публикации журнала.

Учеными были рассмотрены данные 20 244 человек возрастом (в среднем) 71 год. В течение двух лет этих людей периодически приглашали для тестирования, позволявшего оценить когнитивный спад у пожилых участников. К началу эксперимента ни у кого из испытуемых не было нейродегенеративных заболеваний.

Также учитывались побочные переменные – уровень образования, индекс массы тела, потребление алкоголя и табака, характер работы, наличие партнера, депрессия.

Читайте также: Названа необычная причина диабета

Итоги эксперимента оказались следующими. Группа людей, чье детство прошло за чертой бедности, продемонстрировала не только более низкий уровень образования, но и худшие результаты по пройденным когнитивным тестам. Неблагоприятные условия жизни в детстве могут иметь серьезные последствия для интеллекта в будущем, хотя и не влияют на скорость когнитивного спада, резюмировали авторы исследовательского проекта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: старость, проблемы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
     1726
     0

Похожие новости по теме

Названа самая опасная группа крови Названа самая опасная группа крови

Люди с четвертой группой крови (АВ) оказались особенно склонными к развитию проблем с памятью и мышлением.

Медики выяснили, для кого опасна депрессия Медики выяснили, для кого опасна депрессия

Ученые выяснили, что депрессия пожилых мужчин представляет большую угрозу для их здоровья, чем для здоровья пожилых женщин.

Чем умнее человек в молодости, тем здоровее в старости, - ученые Чем умнее человек в молодости, тем здоровее в старости, - ученые

Данную гипотезу подтверждают исследования.

Четвертая группа крови связана с риском развития слабоумия Четвертая группа крови связана с риском развития слабоумия

Люди с группой крови AB больше склонны к развитию проблем с памятью и мышлением.

Учёные: Память у сладкоежек намного хуже, нежели у тех, кто сладкое не ест Учёные: Память у сладкоежек намного хуже, нежели у тех, кто сладкое не ест

К такому выводу учёные пришли после того, как провели исследование и увидели наглядные результаты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх