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Раздел: Медицина  
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Названы самые очевидные симптомы гонореи

Названы самые очевидные симптомы гонореиГонорея - это заболевание, передающееся половым путем.

Эксперты назвали несколько предупреждающих симптомов гонореи, которые никогда нельзя игнорировать. Тем более, с учетом того факта, что в мире появляются случаи антибиотикорезистентной болезни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Гонорея - это заболевание, передающееся половым путем, которое вызывается бактерией под названием Neisseria gonorrhoeae или гонококками. Ею можно заразиться при занятиях незащищенным сексом, причём всеми его формами, включая традиционную, оральную и анальную. Людям, которые часто меняют партнеров, нужно чаще проверять себя на гонорею. Более того, данная болезнь распространяется даже при обмене вибраторами и другими сексуальными игрушками, которые не были надлежащим образом вымыты. А вот посредством поцелуев, объятий, стульчаков унитазов, бассейнов или ванн гонореей заразиться нельзя. Бактерии просто не способны жить в слюне или вне тела человека так долго.

Столкнувшиеся с симптомами гонореи люди обычно отмечают их через 2 - 14 дней с момента заражения. Однако приблизительно у 10% мужчин и 50% женщин гонорея вообще никак себя не проявляет. Но если она это все же делает, то у женщин появляются необычные выделения из влагалища, боли и жжение при мочеиспускании, боли/болезненность в нижней части живота, кровотечения между месячными, более тяжелые месячные, а также кровотечения после секса, боли в горле и жар.

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У мужчин гонорея проявляет себя необычными белыми, желтыми и зелеными выделениями из головки полового члена, болями и жжением при мочеиспускании, воспалением крайней плоти, болями/болезненностью яичек, а также болями в горле. Очень важно, что если человек даже и не проявляет никаких симптомов, он всё равно может быть переносчиком гонореи. Чаще всего такие люди передают болезнь даже более активно, чем те, у кого выражены ее симптомы.
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 Теги: Гонорея, симптомы

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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