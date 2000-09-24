» » Врачи назвали противопоказания к употреблению чеснока
Раздел: Медицина  
0

Врачи назвали противопоказания к употреблению чеснока

Врачи назвали противопоказания к употреблению чеснока Не каждому человеку полезно есть чеснок.

Чеснок обладает многими целебными свойствами и является одним из самых лучших продуктов, укрепляющих иммунную и сердечно-сосудистую системы. Однако, некоторой категории людей, чтобы избежать обострения хронических заболеваний, противопоказано употреблять в пищу этот полезный продукт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Во-первых, медики советуют исключить из рациона чеснок при таких заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, при камнях в желчном пузыре и проблемах с печенью. Противопоказан чеснок также при диарее, поскольку этот продукт обостряет воспалительные процессы в кишечнике.

Не стоит употреблять этот овощ при глазных болезнях. Чеснок содержит химические вещества, которые могут раздражать слизистые оболочки глаз.

Следует отказаться от этого продукта при гипотонии, поскольку чеснок обладает свойством снижать кровяное давление, что может значительно ухудшить самочувствие.

Необходимо исключить из меню чеснок также при проблемах с почками, поскольку токсические элементы, содержащиеся в этом растении, могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Читайте также: Названы удивительные свойства имбиря

Чеснок имеет свойство повышать аппетит, поэтому людям, которые мечтают избавиться от лишнего веса, не рекомендуется употреблять в пищу данный продукт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чеснок, противопоказания

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     711
     0

Похожие новости по теме

Названы неожиданные полезные свойства чеснока Названы неожиданные полезные свойства чеснока

Чеснок называют лекарством от тысячи болезней, и это не просто слова, ведь он имеет ряд целебных свойств.

Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок  Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок 

Чеснок помогает похудеть и укрепить организм.

Врачи объяснили, кому нужно есть лук и чеснок Врачи объяснили, кому нужно есть лук и чеснок

Чеснок считается одним из самых полезных овощей в мире

Врачи объяснили, кому нельзя есть чеснок Врачи объяснили, кому нельзя есть чеснок

Чеснок — одно из самых полезнейших растений.

Кому нельзя употреблять чеснок Кому нельзя употреблять чеснок

Чеснок как лечебное средство нужно применять с большой осторожностью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх