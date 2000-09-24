Раздел: Медицина
Врачи назвали противопоказания к употреблению чеснока
Не каждому человеку полезно есть чеснок.
Чеснок обладает многими целебными свойствами и является одним из самых лучших продуктов, укрепляющих иммунную и сердечно-сосудистую системы. Однако, некоторой категории людей, чтобы избежать обострения хронических заболеваний, противопоказано употреблять в пищу этот полезный продукт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Во-первых, медики советуют исключить из рациона чеснок при таких заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, при камнях в желчном пузыре и проблемах с печенью. Противопоказан чеснок также при диарее, поскольку этот продукт обостряет воспалительные процессы в кишечнике.
Не стоит употреблять этот овощ при глазных болезнях. Чеснок содержит химические вещества, которые могут раздражать слизистые оболочки глаз.
Следует отказаться от этого продукта при гипотонии, поскольку чеснок обладает свойством снижать кровяное давление, что может значительно ухудшить самочувствие.
Необходимо исключить из меню чеснок также при проблемах с почками, поскольку токсические элементы, содержащиеся в этом растении, могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Читайте также: Названы удивительные свойства имбиря
Чеснок имеет свойство повышать аппетит, поэтому людям, которые мечтают избавиться от лишнего веса, не рекомендуется употреблять в пищу данный продукт.
Чеснок обладает многими целебными свойствами и является одним из самых лучших продуктов, укрепляющих иммунную и сердечно-сосудистую системы. Однако, некоторой категории людей, чтобы избежать обострения хронических заболеваний, противопоказано употреблять в пищу этот полезный продукт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Во-первых, медики советуют исключить из рациона чеснок при таких заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, при камнях в желчном пузыре и проблемах с печенью. Противопоказан чеснок также при диарее, поскольку этот продукт обостряет воспалительные процессы в кишечнике.
Не стоит употреблять этот овощ при глазных болезнях. Чеснок содержит химические вещества, которые могут раздражать слизистые оболочки глаз.
Следует отказаться от этого продукта при гипотонии, поскольку чеснок обладает свойством снижать кровяное давление, что может значительно ухудшить самочувствие.
Необходимо исключить из меню чеснок также при проблемах с почками, поскольку токсические элементы, содержащиеся в этом растении, могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Читайте также: Названы удивительные свойства имбиря
Чеснок имеет свойство повышать аппетит, поэтому людям, которые мечтают избавиться от лишнего веса, не рекомендуется употреблять в пищу данный продукт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
711
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
Оставьте свой комментарий