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Раздел: Медицина  
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Диетолог назвала целебные свойства риса

Диетолог назвала целебные свойства риса От этого продукта не стоит отказываться.

Многие считают, что употребление риса способствует полноте и отказываются от данного продукта. Это ошибка! Рис содержит множество полезных веществ и способен защищать организм от развития рака кишечника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Диетолог Светлана Фус посоветовала не исключать рис из рациона рис. По словам специалиста, в его состав входят незаменимые витамины и минералы. Особенно полезен рис для людей, страдающим гастритом и язвой желудка – вещества из состава этой крупы создают в желудке защитную пленку.

«Есть научные исследования, подтверждающие, что употребление в пищу отрубей из риса позволяют снизить риск развития рака кишечника», - сообщила диетолог.

Но специалист подчеркивает: при выборе и покупке риса следует отдавать предпочтение пропаренному не шлифованному рису. В шлифованном рисе в процессе обработки пропадает до 60% необходимых организму веществ, тогда как пропаренный не шлифованный рис сохраняет до 75% витаминов и минералов в своем составе.

В рисе содержатся витамины группы В, такие как тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновая кислота (В3), а также витамин В6. Витамины группы В необходимы для обеспечения нормальной работы нервной системы. Экспериментально подтверждено, что рис улучшает качество сна, делая его более крепким и продолжительным.

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Исследователи связывают такой эффект с тем, что в рисе содержится аминокислота триптофан. Поступая в мозг, триптофан стимулирует выработку серотонина, а также гормона сна – мелатонина. Всего в рисе содержатся восемь жизненно важных для человека аминокислот, без которых невозможно создание новых клеток.
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 Теги: рис, здоровье

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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