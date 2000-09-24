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Раздел: Медицина  
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Стало известно, как гаджеты влияют на память человека

Стало известно, как гаджеты влияют на память человека Образ жизни человека влияет на его способность запоминать.

Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга!

Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.

Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.

Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.

Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии - в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.

Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.

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Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
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 Теги: память, образ жизни

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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