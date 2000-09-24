» » Врачи назвали семь причин для регулярного употребления грейпфрута
Раздел: Медицина  
0

Врачи назвали семь причин для регулярного употребления грейпфрута

Врачи назвали семь причин для регулярного употребления грейпфрута Этот фрукт полезен для здоровья.

Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В нем мало калорий

Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Улучшает работу печени

Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.

Укрепляет иммунитет

В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.

Помогает ЖКТ

Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.

Спасает от депрессии

Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.

Является профилактикой онкозаболеваний

В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами.

Читайте также: Диетолог назвала целебные свойства риса

Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: грейпфрут, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
     348
     0

Похожие новости по теме

Назван один из самых полезных фруктов для печени Назван один из самых полезных фруктов для печени

Семь причин не пренебрегать грейпфрутом.

Медики назвали главные полезные свойства грейпфрута Медики назвали главные полезные свойства грейпфрута

Необычный фрукт очень полезен для здоровья.

Семь причин регулярно есть грейпфруты Семь причин регулярно есть грейпфруты

Их польза неоспорима.

Названы семь уникальных для здоровья свойств грейпфрута Названы семь уникальных для здоровья свойств грейпфрута

Диетологи рекомендуют употреблять грейпфруты ежедневно.

Семь причин не пренебрегать грейпфрутом Семь причин не пренебрегать грейпфрутом

Этот удивительный фрукт – настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх