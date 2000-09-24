Раздел: Медицина
Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы
10 продуктов для здоровья сердца.
Наиболее полезный и доступный продукт для сердец украинцев это яблоки.
Вот чем можно наполнить рацион, чтобы обеспечить себе здоровое сердце и кровеносную систему, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Употребление красного вина в небольших дозах помогает очистить сосуды, снизить давление и вывести вредные вещества из организма.
Корица борется с атеросклерозом и заболеваниями сердца.
Яблоки повышают гемоглобин, налаживают кровообращение.
Чеснок очень полезен для сердца, он нормализует давление и способствует расширению сосудов.
В брокколи содержится большое количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ, которые улучшают работу сердечной мышцы и очищают организм от токсинов и шлаков.
Грецкие орехи содержат в своём составе белковые волокна и витамин Е, которые необходимы для хорошей работы сердца.
Достаточно всего двух столовых ложек масла оливы в день, чтобы снизить холестерин и привести в норму уровень сахара в крови.
Жирная рыба снижает риск развития аритмии и атеросклероза, защищает и укрепляет стенки сосудов.
Чёрный шоколад нормализует давление и ведёт борьбу с воспалительными процессами в организме. При регулярном его употреблении, защищает от образования тромбов.
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Овсянка богата клетчаткой, которая помогает снизить вредный холестерин и очистить организм.
Наиболее полезный и доступный продукт для сердец украинцев это яблоки.
Вот чем можно наполнить рацион, чтобы обеспечить себе здоровое сердце и кровеносную систему, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Употребление красного вина в небольших дозах помогает очистить сосуды, снизить давление и вывести вредные вещества из организма.
Корица борется с атеросклерозом и заболеваниями сердца.
Яблоки повышают гемоглобин, налаживают кровообращение.
Чеснок очень полезен для сердца, он нормализует давление и способствует расширению сосудов.
В брокколи содержится большое количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ, которые улучшают работу сердечной мышцы и очищают организм от токсинов и шлаков.
Грецкие орехи содержат в своём составе белковые волокна и витамин Е, которые необходимы для хорошей работы сердца.
Достаточно всего двух столовых ложек масла оливы в день, чтобы снизить холестерин и привести в норму уровень сахара в крови.
Жирная рыба снижает риск развития аритмии и атеросклероза, защищает и укрепляет стенки сосудов.
Чёрный шоколад нормализует давление и ведёт борьбу с воспалительными процессами в организме. При регулярном его употреблении, защищает от образования тромбов.
Читайте также: Названы самые полезные для сердечно-сосудистой системы ягоды
Овсянка богата клетчаткой, которая помогает снизить вредный холестерин и очистить организм.
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