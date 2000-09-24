» » Диетологи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофе
Раздел: Медицина  
0

Диетологи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофе

Диетологи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофеКофе поможет скинуть лишние килограммы.

Регулярное употребление кофе поможет снизить аппетит и желание в очередной раз чем-то перекусить

Такой эффект бодрящего напитка подтвердили исследования ученых Фейнберской медицинской школы при Северо-Западном университете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Ученые анализировали динамику более 800 метаболитов в крови людей, которые, в рамках эксперимента, не употребляли кофе на первом этапе, а затем выпивали по 4-8 чашек в день.

Систематическое употребление кофе снижает уровень метаболитов, которые связаны с эндоканнабиоидной системой – биологической системой, что играет в организме важную роль, в частности, отвечает за физическое и психологическое воздействие на него каннабиса.

Существует теория, что кофеин повышает метаболизм жиров и регулирует уровень глюкозы в организме человека, тем самым влияя на его вес. Результаты исследований, связывающих кофе с веществами, имеющими структуру, родственную каннабиоидам – эндоканнабиоидами – предложили другие объяснения.

Специалисты считают, что контроль веса кофейными напитками связан с изменением пищевого поведения.

Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно пить молоко

Эндоканнабиоидная система контролирует работу нервной и иммунной системы, а также энергетический обмен, репродукцию, дифференциацию и рост клеток. В дальнейшем учеными будет изучено влияние кофе на каждую из этих функций в отдельности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кофе, похудение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:50 » Автор: Ирина Шевченко
     682
     0

Похожие новости по теме

Врачи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофе Врачи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофе

Кофе сокращает возможность инсульта.

Этот популярный напиток поможет избавиться от лишнего веса Этот популярный напиток поможет избавиться от лишнего веса

Диетологи назвали напиток, подавляющий аппетит.

Диетологи поделились напитком, подавляющим аппетит Диетологи поделились напитком, подавляющим аппетит

Чтобы во время диеты не мучиться от приступов голода, специалисты рекомендуют контролировать свой аппетит с помощью одного напитка.

Ученые рассказали, как кофе влияет на метаболизм человека Ученые рассказали, как кофе влияет на метаболизм человека

После употребления кофе в организме меняется метаболизм.

Медики объяснили, почему пожилым полезно пить кофе Медики объяснили, почему пожилым полезно пить кофе

Кофе уменьшает риск развития слабоумия.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх