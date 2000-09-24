Раздел: Медицина
Диетологи объяснили, почему необходимо регулярно пить кофе
Кофе поможет скинуть лишние килограммы.
Регулярное употребление кофе поможет снизить аппетит и желание в очередной раз чем-то перекусить
Такой эффект бодрящего напитка подтвердили исследования ученых Фейнберской медицинской школы при Северо-Западном университете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Ученые анализировали динамику более 800 метаболитов в крови людей, которые, в рамках эксперимента, не употребляли кофе на первом этапе, а затем выпивали по 4-8 чашек в день.
Систематическое употребление кофе снижает уровень метаболитов, которые связаны с эндоканнабиоидной системой – биологической системой, что играет в организме важную роль, в частности, отвечает за физическое и психологическое воздействие на него каннабиса.
Существует теория, что кофеин повышает метаболизм жиров и регулирует уровень глюкозы в организме человека, тем самым влияя на его вес. Результаты исследований, связывающих кофе с веществами, имеющими структуру, родственную каннабиоидам – эндоканнабиоидами – предложили другие объяснения.
Специалисты считают, что контроль веса кофейными напитками связан с изменением пищевого поведения.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно пить молоко
Эндоканнабиоидная система контролирует работу нервной и иммунной системы, а также энергетический обмен, репродукцию, дифференциацию и рост клеток. В дальнейшем учеными будет изучено влияние кофе на каждую из этих функций в отдельности.
Регулярное употребление кофе поможет снизить аппетит и желание в очередной раз чем-то перекусить
Такой эффект бодрящего напитка подтвердили исследования ученых Фейнберской медицинской школы при Северо-Западном университете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Ученые анализировали динамику более 800 метаболитов в крови людей, которые, в рамках эксперимента, не употребляли кофе на первом этапе, а затем выпивали по 4-8 чашек в день.
Систематическое употребление кофе снижает уровень метаболитов, которые связаны с эндоканнабиоидной системой – биологической системой, что играет в организме важную роль, в частности, отвечает за физическое и психологическое воздействие на него каннабиса.
Существует теория, что кофеин повышает метаболизм жиров и регулирует уровень глюкозы в организме человека, тем самым влияя на его вес. Результаты исследований, связывающих кофе с веществами, имеющими структуру, родственную каннабиоидам – эндоканнабиоидами – предложили другие объяснения.
Специалисты считают, что контроль веса кофейными напитками связан с изменением пищевого поведения.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно пить молоко
Эндоканнабиоидная система контролирует работу нервной и иммунной системы, а также энергетический обмен, репродукцию, дифференциацию и рост клеток. В дальнейшем учеными будет изучено влияние кофе на каждую из этих функций в отдельности.
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