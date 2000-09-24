Назван один из самых полезных овощей для печени

Медики рассказали о пользе и вреде свёклы.



Свёкла - довольно распространённый в нашей стране продукт. Его добавляют в различные блюда, на основе овоща готовят супы, салаты и многое другое.



Представить жизнь семьи без этого корнеплода практически невозможно, пишет



Но что вы знаете пользе и вреде свёклы? Именно об этом пойдёт речь в данной статье.



Состав и калорийность свёклы

В 100 граммах свёклы содержится всего 40 килокалорий. На них приходится 1,5 грамма белка, 0,1 грамма - жиров и 8,8 граммов - углеводов. Вся польза свёклы определяется её замечательным составом. Так, в ней содержится много полезных витаминов, минералов и микроэлементов: В, ВВ, Р, РР, С (совсем немного), каротиноиды, фолиевая и пантотеновая кислоты, калий, железо, магний, марганец, йод, кобальт, медь, цинк, фосфор, сера, цезий, рубидий, хлор.



Также в свёкле немало аминокислот, таких как бетаин, бетанин, валин, гистидин, лизин и аргинин. В большом количестве в свёкле есть клетчатка, лимонная, щавелевая, яблочная кислоты. Также не стоит забывать, что данный корнеплод - источник глюкозы, фруктозы и сахарозы.



Полезные свойства свёклы



О пользе свёклы не слышал только ленивый. Ещё Гиппократ выявил не меньше 10 лечебных свойств, среди которых можно назвать следующие:



В качестве лечебного средства свёкла будет отличным помощником. Так, её можно употреблять для профилактики тромбофлебита и атеросклероза, при упадке сил, анемии, слабости.



Также при правильном подходе свёкла станет отличным диетическим продуктом. Она полезна при лечении анемии, желчекаменной болезни, сахарного диабета, гипертонии. Кроме того, данный овощ будет полезен в качестве профилактики против онкологических заболеваний.



Свёкла очень полезна при хронических запорах. Дело в том, что в ней содержится немало клетчатки и других элементов, способствующих улучшению обменных процессов, улучшающих перистальтику кишечника, а также помогает уничтожать гнилостные бактерии. Можно назвать этот овощ одним из самых лучших очищающих средств среди природных даров. Кроме того, свёкла обладает мочегонным эффектом.



В свёкле много липотропного вещества бетаина, которое отвечает за регулирование жирового обмена, препятствует инфильтрации печении и увеличивает кровяное давление. Полезно пить свекольный сок в этом плане, особенно при ожирении, печеночных заболеваниях.



Также люди, которые регулярно потребляют свёклу, редко сталкиваются с малокровием. Её советуют есть всем беременным, так как фолиевая кислота в её составе поможет в начале вынашивания ребёнка. За счёт овоща формируется здоровая нервная система плода.

Свёкла чуть ли не универсальное средство от всех недугов. Она помогает в лечении атеросклероза, гипертонии, обезболивает, оказывает противовоспалительный эффект. Она будет надёжным помощником в выздоровлении и восстановлении организма. К тому же данный корнеплод поможет в борьбе с депрессиями, стрессом, плохим настроением.



Йод - это чуть ли не основа свёклы. Благодаря высокому содержанию этого компоненты свёкла становится незаменимой при йододефицитных заболеваниях щитовидной железы, а также для людей в преклонном возрасте, страдающих от атеросклероза.



Разумеется, свёкла полезна при похудении за счёт своей низкой калорийности. Поэтому так популярны и действенны свекольные диеты.



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Вред и противопоказания свёклы

Нельзя сказать, что свёкла обладает какими-либо вредными свойствами. Она способна навредить человеку в том случае, если не соблюдены правила её употребления. Например, существует ряд ограничений и противопоказаний в её применении. В первую очередь, это объясняется химическим составом овоща. При каких же условиях её не стоит есть?



Как видите, свёклу нужно есть каждому человеку, так как она очень полезна, если, конечно, не имеется никаких противопоказаний. Богатство вкуса дарит людям не только наслаждение, но и здоровье. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Свёкла - довольно распространённый в нашей стране продукт. Его добавляют в различные блюда, на основе овоща готовят супы, салаты и многое другое.Представить жизнь семьи без этого корнеплода практически невозможно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Но что вы знаете пользе и вреде свёклы? Именно об этом пойдёт речь в данной статье.В 100 граммах свёклы содержится всего 40 килокалорий. На них приходится 1,5 грамма белка, 0,1 грамма - жиров и 8,8 граммов - углеводов. Вся польза свёклы определяется её замечательным составом. Так, в ней содержится много полезных витаминов, минералов и микроэлементов: В, ВВ, Р, РР, С (совсем немного), каротиноиды, фолиевая и пантотеновая кислоты, калий, железо, магний, марганец, йод, кобальт, медь, цинк, фосфор, сера, цезий, рубидий, хлор.Также в свёкле немало аминокислот, таких как бетаин, бетанин, валин, гистидин, лизин и аргинин. В большом количестве в свёкле есть клетчатка, лимонная, щавелевая, яблочная кислоты. Также не стоит забывать, что данный корнеплод - источник глюкозы, фруктозы и сахарозы.О пользе свёклы не слышал только ленивый. Ещё Гиппократ выявил не меньше 10 лечебных свойств, среди которых можно назвать следующие:В качестве лечебного средства свёкла будет отличным помощником. Так, её можно употреблять для профилактики тромбофлебита и атеросклероза, при упадке сил, анемии, слабости.Также при правильном подходе свёкла станет отличным диетическим продуктом. Она полезна при лечении анемии, желчекаменной болезни, сахарного диабета, гипертонии. Кроме того, данный овощ будет полезен в качестве профилактики против онкологических заболеваний.Свёкла очень полезна при хронических запорах. Дело в том, что в ней содержится немало клетчатки и других элементов, способствующих улучшению обменных процессов, улучшающих перистальтику кишечника, а также помогает уничтожать гнилостные бактерии. Можно назвать этот овощ одним из самых лучших очищающих средств среди природных даров. Кроме того, свёкла обладает мочегонным эффектом.В свёкле много липотропного вещества бетаина, которое отвечает за регулирование жирового обмена, препятствует инфильтрации печении и увеличивает кровяное давление. Полезно пить свекольный сок в этом плане, особенно при ожирении, печеночных заболеваниях.Также люди, которые регулярно потребляют свёклу, редко сталкиваются с малокровием. Её советуют есть всем беременным, так как фолиевая кислота в её составе поможет в начале вынашивания ребёнка. За счёт овоща формируется здоровая нервная система плода.Свёкла чуть ли не универсальное средство от всех недугов. Она помогает в лечении атеросклероза, гипертонии, обезболивает, оказывает противовоспалительный эффект. Она будет надёжным помощником в выздоровлении и восстановлении организма. К тому же данный корнеплод поможет в борьбе с депрессиями, стрессом, плохим настроением.Йод - это чуть ли не основа свёклы. Благодаря высокому содержанию этого компоненты свёкла становится незаменимой при йододефицитных заболеваниях щитовидной железы, а также для людей в преклонном возрасте, страдающих от атеросклероза.Разумеется, свёкла полезна при похудении за счёт своей низкой калорийности. Поэтому так популярны и действенны свекольные диеты.Нельзя сказать, что свёкла обладает какими-либо вредными свойствами. Она способна навредить человеку в том случае, если не соблюдены правила её употребления. Например, существует ряд ограничений и противопоказаний в её применении. В первую очередь, это объясняется химическим составом овоща. При каких же условиях её не стоит есть?Как видите, свёклу нужно есть каждому человеку, так как она очень полезна, если, конечно, не имеется никаких противопоказаний. Богатство вкуса дарит людям не только наслаждение, но и здоровье.





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