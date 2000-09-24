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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какие продукты продлевают жизнь

Медики рассказали, какие продукты продлевают жизньУмеренное употребление углеводов способствует продлению жизни.

Исследователи из Женской больницы Бригхэма в Бостоне (штат Массачусетс, США) выяснили, что необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы сохранить здоровье и продлить себе жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на argumenti.

Ученые после нескольких лет исследований установили, что умеренное употребление углеводов способствует продлению жизни.

По мнению специалистов, чтобы продлить жизнь, нужно регулярно употреблять в пищу фрукты, в частности, бананы и яблоки, а также цельнозерновой хлеб и различные каши.

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Разумеется, во всем необходимо соблюдать меру, в том числе и в потреблении углеводов. В противном случае есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.
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 Теги: продукты, продление жизни

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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