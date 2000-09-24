Раздел: Медицина
Медики рассказали, как танцы влияют на здоровье
Такая активность имеет большие преимущества для психического здоровья.
Мы привыкли отождествлять физическую активность с бегом, тренажерным залом или занятиями определенным видом спорта. Впрочем, есть и физическая активность, которая имеет не меньшую пользу для здоровья – занятия танцами.
При этом пишет временная исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
“Независимо от того, хотите ли вы двигаться ритмично, в паре или же танцевать медленные танцы – это один из самых приятных способов быть активным. Занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость, а также помогают укрепить кости и мышцы", – отметила она.
Кроме того, чиновница подчеркнула, что такая активность имеет большие преимущества для психического здоровья, которые, собственно, и обнародовала.
Какие преимущества имеют танцы для психического здоровья:
– Танец – хорошая кардиотренировка
Занятия танцами – прекрасная опция для тех, кто заботится о своем сердце. По результатам крупного исследования, в котором приняли участие около 48 тысяч человек, умеренная танцевальная активность уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них. В частности даже лучше, чем обычные прогулки.
– Танец улучшает когнитивные навыки
Во время танца мозг работает на полную. Ведь музыка стимулирует центры удовольствия в мозгу, а ритмичные движения под нее активируют сенсорные и двигательные центры. Это хорошая тренировка памяти и способности принимать решения, особенно для людей пожилого возраста. Некоторые исследования указывают, что занятия танцами помогают снизить риски появления деменции даже с большей эффективностью, чем чтение, а также улучшают внимание и гибкость мышления.
– Танец – замечательная социальная активность
Читайте также: Медики рассказали, как неудачные браки разрушают здоровье
Кроме преимуществ для физического здоровья, танец улучшает социальные навыки, помогает работать более слаженно в команде и влияет на нашу способность завязывать новые знакомства.
"Кажется, много убедительных доказательств, чтобы как можно быстрее запланировать занятия по танцам. Ведь регулярная физическая активность помогает держать тело в тонусе, повышает аэробную способность, снижает артериальное давление и влияет на уровень холестерина в крови. Занятия танцами имеют все эти полезные преимущества, в то же время приносят большое удовольствие. Поэтому выбирайте танцевальную активность по душе и вперед", – подытожила Супрун.
Мы привыкли отождествлять физическую активность с бегом, тренажерным залом или занятиями определенным видом спорта. Впрочем, есть и физическая активность, которая имеет не меньшую пользу для здоровья – занятия танцами.
При этом пишет временная исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
“Независимо от того, хотите ли вы двигаться ритмично, в паре или же танцевать медленные танцы – это один из самых приятных способов быть активным. Занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость, а также помогают укрепить кости и мышцы", – отметила она.
Кроме того, чиновница подчеркнула, что такая активность имеет большие преимущества для психического здоровья, которые, собственно, и обнародовала.
Какие преимущества имеют танцы для психического здоровья:
– Танец – хорошая кардиотренировка
Занятия танцами – прекрасная опция для тех, кто заботится о своем сердце. По результатам крупного исследования, в котором приняли участие около 48 тысяч человек, умеренная танцевальная активность уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них. В частности даже лучше, чем обычные прогулки.
– Танец улучшает когнитивные навыки
Во время танца мозг работает на полную. Ведь музыка стимулирует центры удовольствия в мозгу, а ритмичные движения под нее активируют сенсорные и двигательные центры. Это хорошая тренировка памяти и способности принимать решения, особенно для людей пожилого возраста. Некоторые исследования указывают, что занятия танцами помогают снизить риски появления деменции даже с большей эффективностью, чем чтение, а также улучшают внимание и гибкость мышления.
– Танец – замечательная социальная активность
Читайте также: Медики рассказали, как неудачные браки разрушают здоровье
Кроме преимуществ для физического здоровья, танец улучшает социальные навыки, помогает работать более слаженно в команде и влияет на нашу способность завязывать новые знакомства.
"Кажется, много убедительных доказательств, чтобы как можно быстрее запланировать занятия по танцам. Ведь регулярная физическая активность помогает держать тело в тонусе, повышает аэробную способность, снижает артериальное давление и влияет на уровень холестерина в крови. Занятия танцами имеют все эти полезные преимущества, в то же время приносят большое удовольствие. Поэтому выбирайте танцевальную активность по душе и вперед", – подытожила Супрун.
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