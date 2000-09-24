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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как танцы влияют на здоровье

Медики рассказали, как танцы влияют на здоровьеТакая активность имеет большие преимущества для психического здоровья.

Мы привыкли отождествлять физическую активность с бегом, тренажерным залом или занятиями определенным видом спорта. Впрочем, есть и физическая активность, которая имеет не меньшую пользу для здоровья – занятия танцами.

При этом пишет временная исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

“Независимо от того, хотите ли вы двигаться ритмично, в паре или же танцевать медленные танцы – это один из самых приятных способов быть активным. Занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость, а также помогают укрепить кости и мышцы", – отметила она.

Кроме того, чиновница подчеркнула, что такая активность имеет большие преимущества для психического здоровья, которые, собственно, и обнародовала.

Какие преимущества имеют танцы для психического здоровья:

– Танец – хорошая кардиотренировка

Занятия танцами – прекрасная опция для тех, кто заботится о своем сердце. По результатам крупного исследования, в котором приняли участие около 48 тысяч человек, умеренная танцевальная активность уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них. В частности даже лучше, чем обычные прогулки.

– Танец улучшает когнитивные навыки

Во время танца мозг работает на полную. Ведь музыка стимулирует центры удовольствия в мозгу, а ритмичные движения под нее активируют сенсорные и двигательные центры. Это хорошая тренировка памяти и способности принимать решения, особенно для людей пожилого возраста. Некоторые исследования указывают, что занятия танцами помогают снизить риски появления деменции даже с большей эффективностью, чем чтение, а также улучшают внимание и гибкость мышления.

– Танец – замечательная социальная активность

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Кроме преимуществ для физического здоровья, танец улучшает социальные навыки, помогает работать более слаженно в команде и влияет на нашу способность завязывать новые знакомства.

"Кажется, много убедительных доказательств, чтобы как можно быстрее запланировать занятия по танцам. Ведь регулярная физическая активность помогает держать тело в тонусе, повышает аэробную способность, снижает артериальное давление и влияет на уровень холестерина в крови. Занятия танцами имеют все эти полезные преимущества, в то же время приносят большое удовольствие. Поэтому выбирайте танцевальную активность по душе и вперед", – подытожила Супрун.

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 Теги: Медики, танцы

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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