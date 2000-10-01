Врачи рассказали, как гигиена может навредить здоровью

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Недавно в Англии ученые провели исследование и выяснили, какие же привычки, которые все считают полезными, на самом деле наносят вред здоровью. Например, водные процедуры, которые некоторые люди любят и привыкли совершать каждый день – не совсем полезное занятие. Если вы каждый день моетесь горячей водой, да еще и с мылом –