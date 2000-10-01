Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как гигиена может навредить здоровью
От некоторых привычек лучше отказаться.
Какие из популярных гигиенических привычек современных людей скорее вредны, чем полезны? Эксперты в области гигиены нашли ответ на этот вопрос. Согласно их данным, людей постоянно тянет к усиленному очищению кожи и тела, но такая настойчивость в деле наведения чистоты их и подводит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, одной из самых нежелательных привычек по уходу за телом ученые считают регулярное использование антимикробных гелей для рук. В последнее время такие гели стали крайне популярными – к их помощи прибегают, не имея возможности привычно помыть руки.
Но специалисты констатируют: постоянное применение гелей для рук отрицательно воздействует на кожу, высушивая ее, изменяя естественный бактериальный состав на поверхности и тем самым делая склонной к различным повреждениям. Кроме того, в их составе часто имеются дополнительные вещества – конкретно, триклозан, оцениваемый наукой как опасное по целому ряду причин для организма вещество.
Также скорее вредной, нежели полезной, эксперты считают привычку чистить зубы сразу после еды, - она усиливает воздействие пищевых кислот на зубную эмаль и ускоренно разрушает ее. Также с подобной привычкой связано понижение уровня фосфора в организме.
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Помимо этого к небезопасным гигиеническим привычкам ученые отнесли постоянное использование жестких мочалок и ежедневное мытье в горячей воде с мылом и косметическими скрабами. Подобными средствами очищения специалисты рекомендуют пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю. Слишком старательное мытье лишает кожу присущего ей защитного барьера и тем самым ослабляет иммунитет.
Какие из популярных гигиенических привычек современных людей скорее вредны, чем полезны? Эксперты в области гигиены нашли ответ на этот вопрос. Согласно их данным, людей постоянно тянет к усиленному очищению кожи и тела, но такая настойчивость в деле наведения чистоты их и подводит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, одной из самых нежелательных привычек по уходу за телом ученые считают регулярное использование антимикробных гелей для рук. В последнее время такие гели стали крайне популярными – к их помощи прибегают, не имея возможности привычно помыть руки.
Но специалисты констатируют: постоянное применение гелей для рук отрицательно воздействует на кожу, высушивая ее, изменяя естественный бактериальный состав на поверхности и тем самым делая склонной к различным повреждениям. Кроме того, в их составе часто имеются дополнительные вещества – конкретно, триклозан, оцениваемый наукой как опасное по целому ряду причин для организма вещество.
Также скорее вредной, нежели полезной, эксперты считают привычку чистить зубы сразу после еды, - она усиливает воздействие пищевых кислот на зубную эмаль и ускоренно разрушает ее. Также с подобной привычкой связано понижение уровня фосфора в организме.
Читайте также: Врачи назвали семь причин для регулярного употребления грейпфрута
Помимо этого к небезопасным гигиеническим привычкам ученые отнесли постоянное использование жестких мочалок и ежедневное мытье в горячей воде с мылом и косметическими скрабами. Подобными средствами очищения специалисты рекомендуют пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю. Слишком старательное мытье лишает кожу присущего ей защитного барьера и тем самым ослабляет иммунитет.
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