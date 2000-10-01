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Медики объяснили, как распознать аллергию на еду

Медики объяснили, как распознать аллергию на еду

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Эти симптомы четко указывают на пищевую аллергию Пищевая аллергия – это защитный ответ организма на какой-либо компонент, содержащийся в продукте.

Чем отличается пищевая аллергия от непереносимости продуктов Медики говорят, что очень важно уметь различать пищевую аллергию и непереносимость продуктов.