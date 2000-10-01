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Медики объяснили, как распознать аллергию на еду

Медики объяснили, как распознать аллергию на еду Аллергию следует отличать от пищевой непереносимости.

Пищевая непереносимость и пищевая аллергия - не одно и то же. Аллергия характеризуется острой реакцией, самая тяжёлая форма которой - анафилактический шок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на anywell.

Пищевая непереносимость - это повышенная чувствительность неаллергического характера в отношении какого-либо продукта или напитка, в результате которой могут проявляться расстройства здоровья разной степени тяжести.

Аллергия - это гиперактивная реакция иммунной системы человека на определённые вещества (аллергены), которые в норме не оказывают какого-либо патологического действия. При первом контакте с аллергеном организм вырабатывает определённые антитела (IgE). Повторный контакт с аллергеном приводит к освобождению из специальных клеток кожи и слизистых биологически-активных веществ (гепарина, серотонина и др.) и развитию клинических проявлений.

Симптомы зависят от типа аллергена: например, при аллергии на вещество, которое находится во вдыхаемом воздухе (пыль, пыльца растений), проявления затрагивают дыхательную систему: появляется кашель, насморк и другие симптомы. Когда вы аллерген съедаете - в первую очередь наблюдается реакция со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в области живота, тошнота, рвота и диарея.

Самыми частыми симптомами пищевой аллергии являются:
- слезотечение;
- сыпь на коже;
- зуд;
- кашель и усложнённое дыхание;
- отёк языка, шеи, губ, лица;
- насморк;
- боль в животе, диарея, тошнота и рвота;
- общая слабость.

Пищевая непереносимость имеет более постепенное развитие и не связана с гиперактивностью иммунной системы, а её симптоматика - сложнее, чем у пищевой аллергии. При непереносимости проблемы нередко имеют соответствующий фон: инфекционное воспаление слизистой кишечника, токсическое воздействие лекарственного средства, недостаточная выработка ферментов, повышенная чувствительность к консервантам и т. д.

Иммунная система не участвует в воспалительном процессе, но симптомы при этом пересекаются с признаками других заболеваний и не позволяют поставить врачу прямой диагноз. Тошнота, недомогание, метеоризм, головокружение, слабость и т. п. - только часть возможных последствий непереносимости продукта.

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Многие люди, чувствуя лёгкое стабильное недомогание, расценивают своё состояние как «нормальное» и не задумываются о непереносимости.
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 Теги: аллергия, непереносимость

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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